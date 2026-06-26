‘Panamá se define como estado laico, pero no lo somos’

La cultura guna se define como un matriarcado. Cuando una persona se da cuenta de que tiene una persona que va a ser wigudun, la mamá automáticamente la protege. Entonces el niño va creciendo con esa identidad femenina, se va construyendo internamente como mujer, aunque visual no seamos tan femeninas, pero en el interior nos definimos como mujeres. Por eso es que nosotros prácticamente vivimos en esa clandestinidad, por decirlo así, y al mismo tiempo es tan natural la convivencia.Eso fue hace 25 años, cuando yo descubrí esta realidad. Hoy, tengo que reconocerlo, ya no es así. Las culturas indígenas están siendo occidentalizadas por todos los prejuicios del mundo occidental. Se está occidentalizando y ya se percibe en la cultura guna y en otras culturas indígenas la discriminación, que inició desde la colonización.Yo defiendo un concepto, se llama diversidades ancestrales de género. Hoy las <i>wigudun </i>están a la par de las <i>jisras </i>de la India y de las <i>muxhes</i> de México. Las <i>wigudun</i> se reconocen como una identidad ancestral, tenemos evidencia cultural y científica de que las diversidades de género siempre han existido. Estoy tratando de lidiar con la occidentalización, porque ya los líderes gunas, tienen otra mentalidad, ya han absorbido esta mentalidad occidental de discriminación, inclusive de machismo. Ya no somos vistas como antes. Si yo fuera trans y me voy para Guna Yala, no me dejan llegar, no me permiten, me mandan a cortar el cabello, no me permiten maquillarme. Este es el gran reto que estamos viviendo ahora.