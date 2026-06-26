Administrador del Canal de Panamá: ‘Este es el patrimonio más grande del país y no podemos dejárnoslo quitar’

Durante el acto oficial por los diez años de operaciones de las esclusas de Agua Clara y Cocolí, este viernes, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, lanzó una enérgica advertencia ante presiones externas e intereses geopolíticos que buscan interferir en la vía.

“No escapan las voces que reclaman este Canal para otra gente y nosotros no podemos permitir que eso se dé. Aquí hubo sangre, sudor, lágrimas, muertos (...) y este es el patrimonio más grande que tiene el país. Y, repito, no podemos dejárnoslo quitar”, enfatizó Vásquez en su discurso ante docenas de trabajadores de la ruta marítima.

Vásquez destacó que la gestión 100% panameña ha sido un éxito indiscutible frente a los cuestionamientos internacionales; y que tras 85 años de control extranjero, en estos 25 años de administración panameña y una década de ampliación, “no solo hemos demostrado -a los panameños que dudaban- que lo podíamos hacer mejor, hemos demostrado al mundo que somos superiores a cualquiera. Y por eso, los de afuera, nos envidian”, afirmó Vásquez.

Asimismo, recordó el complejo camino político para lograr la megaobra frente a la disidencia, destacando la contundente ratificación ciudadana que hoy sostiene la economía nacional. ”En el 2006, cuando salimos al referéndum allí peleamos con una situación política (...): la mezquindad del éxito desde el punto de vista político, privaba para que la gente decidiera si votar a favor o en contra de la ampliación. Pero a pesar de todo, ese día, 78% de los que fueron a votar dijeron: queremos ampliar el Canal. Y hoy, en retrospectiva, si nosotros hubiésemos decidido diferente, imaginémonos dónde estuviera este país”.

Esta firme postura coincidió con la conmemoración de la década de las esclusas neopanamax, una infraestructura que ya aporta más del 50 % de los ingresos totales de la ruta y supera los 31,000 tránsitos acumulados.

Del mismo modo, el administrador remarcó el orgullo de la fuerza laboral: el talento, el compromiso y el profesionalismo de los 9,000 panameños que hacen posible cada día las operaciones de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global, sorteando un entorno de alta volatilidad global.

“El Canal de Panamá es lo más importante que tiene este país y los cuidamos nosotros (...) Estas estructuras sin gente no funcionan. Las hemos pasado más complicadas y menos complicadas, pero siempre y cada uno de los días, hemos cumplido”, afirmó Vásquez, refiriéndose a los desafíos de los últimos años y que, pese a todo, el Canal de Panamá se ha mantenido operando sin parar.

“Estos han sido años complicadísimos. Mucha volatilidad, falta de agua, mucha agua, guerras, paz, pandemia, problemas de todo tipo, geopolíticos”, dijo Vásquez.

Según cifras oficiales de la ACP, en los primeros ocho meses del Año Fiscal 2026 se registraron 8,593 tránsitos totales, de los cuales el 27.7 % (2,385 de ellos) correspondieron a buques neopanamax, manteniendo un servicio seguro gracias a la recuperación de los lagos Gatún y Alhajuela frente a la pasada crisis climática, permitiendo mantener un servicio seguro, eficiente y confiable para el comercio internacional.