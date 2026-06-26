Administrador del Canal de Panamá: ‘Este es el patrimonio más grande del país y no podemos dejárnoslo quitar’

En contraste con el tono de alerta de la administración local, el jefe de Operaciones Navales de la Marina de Estados Unidos, almirante Daryl Caudle, matizó las tensiones internacionales durante la XXXII Conferencia Naval Interamericana, en la capital panameña, celebrada el pasado lunes 22 de junio.Caudle descartó intenciones de reinstalar bases militares. 'No hay plan para eso', afirmó; y respaldó la gestión de seguridad de la ruta, alejándose de las amenazas emitidas en 2025 por el presidente Donald Trump de 'retomar' el Canal bajo el argumento de una supuesta influencia de China.Según publicó la<b> Agencia de Noticias EFE</b>, Caudle declaró de forma contundente: 'No veo una debilidad en la seguridad del Canal de Panamá. De hecho, veo un aparato de seguridad muy robusto aquí. Puedo decir eso, por lo menos para las naves estadounidenses que pasan por aquí (...) nuestras naves sienten que están obteniendo la seguridad que necesitan'.El argumento de Washington sobre la supuesta influencia asiática se basaba en la operación del conglomerado hongkonés CK Hutchison en dos puertos estratégicos cercanos, una concesión de casi 30 años que quedó anulada por un fallo judicial inapelable el pasado 23 de febrero.Caudle admitió que Estados Unidos busca 'asegurar que la influencia de China aquí no fuera algo de lo que necesitáramos preocuparnos' para mantener el libre flujo de sus fuerzas navales 'sin una tercera parte como China o cualquiera (otra) que pueda efectivamente influir en ese flujo'. Una alianza bilateral en defensa y combate al narcotráfico entre Panamá y Estados Unidos quedó sellada en un memorando de seguridad en 2025 que expande los entrenamientos conjuntos en el país; un acuerdo defendido por el Gobierno de José Raúl Mulino frente a críticas locales de supuesta cesión de soberanía.Paralelamente, con miras a la sostenibilidad de la ruta que integra hitos como los tránsitos de los buques Cosco Shipping Panama (inaugural), MSC MARIE (récord de 17,640 TEU) y cruceros de Virgin Voyages, la ACP prioriza la estrategia hídrica a largo plazo con el proyecto del lago de río Indio para proteger el negocio marítimo mundial y asegurar el suministro de agua de la población panameña.