Egresados del INA se oponen a construcción de cárcel en terrenos de la escuela

Mientras que la próxima semana se conocerá la sanción para los alumnos del Instituto Nacional de Agricultura (INA) que participaron en una protesta contra la instalación de una cárcel en los terrenos del centro educativo, los egresados avalan la construcción de un centro penal, pero en otro lugar.

Este diario accedió a la carta enviada por la Asociación Nacional de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura (Aneina), que fue recibida en la presidencia de la República este 19 de junio, en la que los profesionales del INA argumentan porqué es perjudicial para la educación y el medioambiente la construcción de un nuevo penal en 45 hectáreas de este histórico centro educativo, ubicado en la provincia de Herrera.

En la misiva, los hoy profesionales le comunican al mandatario, José Raúl Mulino, la alternativa de construir el penal en 300 hectáreas que no están tituladas, entre La Coloradita, corregimiento de Peña, distrito de Santiago y Los Hatillos Abajo, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

El lote, señalan, se encuentra apartado de las comunidades, lo que permite desarrollar proyectos agropecuarios que ayudarían a cubrir los costos del penal.

En medio de esta polémica la comunidad herrerana también se ha quedado a la espera de un conversatorio con ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, que estaba programado para el 20 de junio.

La actividad se realizaría en la alcaldía de la comunidad de Santa María, donde los lugareños esperaban abordar a Montalvo respecto a la futura construcción del centro carcelario en los terrenos del INA, mediante una licitación por $177 millones.

Se intentó obtener una explicación del ministerio pero no hubo respuesta.

Ante la falta de asistencia de la funcionaria la comunidad reclama la participación ciudadana, comentó Federico Velásquez, miembro de Aneina, asociación que pidió cortesía de sala.

“No entiendo por qué escoger 45 hectáreas de un colegio tradicional, fundado en 1940, donde se forman profesionales de gran valía para ayudar a sus comunidades en las labores agropecuarias”, se preguntó Velásquez.

El también médico veterinario recordó que de las aulas del INA han salido ingenieros agrónomos, ministros, embajadores, entre los más de 3 mil estudiantes que se graduaron del internado, que mantiene una matrícula de 160 estudiantes.

El INA Inició su funcionamiento con 800 hectáreas, y con el paso del tiempo distintos gobiernos le han recortado su patrimonio, que actualmente ha quedado en unas 500 hectáreas, comentó.

Justamente, en el área donde se edificaría el penal se tenía estimado un proyecto de siembra de arroz, prácticas estudiantiles en labores agropecuarias y siembra de pasto para la alimentación de unas 300 cabezas de ganado.

“Se dice que no se hace nada con las tierras, pero ningún gobierno ha colaborado para que se hagan los trabajos en esos lugares”, sino por el contrario, le suelen recortar el presupuesto, se quejó Velásquez.

Alertó de que no se ha aplicado la Ley 168 de 2020 que le da autonomía al INA, por lo que las tierras que administra el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) deberían ser transferidas para que el centro se reorganice y reestructure.

Por otro lado, Manuel Pineda, del departamento escolar del INA, dijo que la institución no cuestiona la motivación de los estudiantes al protestar en defensa de la entidad educativa, pero sostiene que al ser un internado, los estudiantes tenían que solicitar permiso para salir y manifestarse.

Actualmente, unos 60 estudiantes identificados en los videos de las manifestaciones están rindiendo explicaciones ante la comisión de disciplina, y el próximo martes pudieran conocer sus sanciones, que pudiera acarrearles la suspensión de hasta 10 días, dependiendo de los atenuantes, por lo que se está considerando si son buenos estudiantes entre otras cosas, comentó Pineda.

Las represalias contra los estudiantes que se han manifestado de manera pacífica han sido cuestionadas a través de las redes sociales, a la par del desarrollo del bicentenario del congreso anfictiónico de 1826, en la ciudad de Panamá, en el que el mandatario Mulino defendió la democracia.

Una de las que reclamó las posibles represalias fue la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, que aseguró que algunos estudiantes están siendo amenazas de ser expulsados por manifestarse y solicitó que se respete el derecho a la expresión de los alumnos.

El INA a lo largo de sus 80 años, es el único colegio agropecuario del país que cuenta completamente con los módulos didácticos de enseñanza y aprendizaje agropecuarios como ganado de leche, carne, porcinocultura, avicultura, cunicultura, caprinocultura, ovinocultura y agrícola, describe el Mida en su portal.

“Es el único colegio certificado por el Consejo Nacional de Agricultura, ya que cuenta con las bases necesarias para formar bachilleres agropecuarios con gran liderazgo en el desempeño profesional en el campo”, concluye.