Panameños se movilizan por Venezuela: voluntarios, donaciones y esperanza

Un humilde taxista, acompañado por miembros de su iglesia evangélica, también se acercó para entregar donaciones: <i><b>'Exhorto a los panameños a que donen porque realmente los hermanos venezolanos lo necesitan. Estamos nosotros con corazón y dando el apoyo',</b></i> dijo con emoción.La logística detrás de este esfuerzo fue detallada por Carla Duque, directora de Turismo de la Alcaldía de Panamá: <i><b>'Ya hemos sacado más de 18 toneladas de carga. Recibimos ropa en buen estado, agua, comida enlatada e insumos médicos. La solidaridad panameña está presente'</b></i>, detalló.