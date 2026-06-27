Sube a 1,430 el número de fallecidos por los terremotos en Venezuela

El presidente de la <b>Asamblea Nacional de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/jorge-rodriguez">Jorge Rodríguez</a></b>, informó este <b>sábado 27 de junio</b> que la cifra de fallecidos por los dos <b>terremotos de magnitud 7.2 y 7.5</b> que asolaron ese país el pasado <b>miércoles 24 de junio</b> ascendió a <b>1,430 personas</b>.'A esta hora (...) estamos contabilizando que <b>1,430 hermanos y hermanas han fallecido</b>; lamentablemente han perdido la vida', declaró el legislador durante una alocución transmitida por el canal estatal <b>Venezolana de Televisión (VTV)</b> y recogida por la agencia <b>EFE</b>.El <b>Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés)</b> estima que el número de fallecidos por ambos <b>sismos</b> podría situarse entre <b>10,000 y 100,000 personas</b>.El estado de <b>La Guaira</b> fue declarado <b>zona de desastre</b> por la <b>presidenta encargada de Venezuela</b>, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>. Otras regiones afectadas son el <b>Distrito Capital de Caracas</b>, donde colapsaron edificios y otras estructuras, así como los estados <b>Miranda</b>, <b>Aragua</b>, <b>Carabobo</b> y <b>Falcón</b>.