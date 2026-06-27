Sube a 1,430 el número de fallecidos por los terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado 27 de junio que la cifra de fallecidos por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que asolaron ese país el pasado miércoles 24 de junio ascendió a 1,430 personas.

“A esta hora (...) estamos contabilizando que 1,430 hermanos y hermanas han fallecido; lamentablemente han perdido la vida”, declaró el legislador durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y recogida por la agencia EFE.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estima que el número de fallecidos por ambos sismos podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas.

El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Otras regiones afectadas son el Distrito Capital de Caracas, donde colapsaron edificios y otras estructuras, así como los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.