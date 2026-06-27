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Llega a Venezuela la ayuda humanitaria enviada por Panamá; este 27 de junio saldrá otro grupo de rescatistas

Serán alrededor de 61 rescatistas panameños los que colaborarán en las tareas de rescate en Venezuela.
Serán alrededor de 61 rescatistas panameños los que colaborarán en las tareas de rescate en Venezuela. Tomado de @Sinaproc_Panama
Por
José Vilar
  • 27/06/2026 12:48
Del personal enviado en apoyo a la misión, el Servicio Nacional Aeronaval asignó nueve unidades del Departamento de Búsqueda y Rescate.

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El primer grupo de 13 rescatistas especializados, acompañado por dos canes de búsqueda y 1,000 libras de ayuda humanitaria, llegó a las 11:00 p.m. de este viernes 26 de junio al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde fue recibido por la cónsul general de Panamá en Caracas (Venezuela), Susana Thornhill.

Esta constituye la primera fase de una misión que movilizará a 61 rescatistas panameños, cuyo objetivo es fortalecer las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en apoyo a las comunidades afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados durante la tarde-noche del miércoles 24 de junio en Venezuela.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este sábado 27 de junio que un total de 50 rescatistas y dos unidades caninas partieron hacia Venezuela para sumarse al primer equipo, el cual ya se incorporó a las operaciones de búsqueda de personas que permanecen desaparecidas entre los escombros.

Asimismo, tras una jornada de acopio de donaciones organizada por el Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, en el Parque Omar, en la que panameños y residentes de distintas nacionalidades aportaron enseres y alimentos como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano, fueron enviadas las primeras 17 toneladas de ayuda humanitaria. Estos contenedores serán trasladados por vía marítima, mientras que otras donaciones serán empacadas y enviadas por vía aérea.

La ayuda humanitaria, en el aeropuerto de Panamá Pacífico.
La ayuda humanitaria, en el aeropuerto de Panamá Pacífico. Cedida

Para este mismo sábado, las autoridades del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) movilizaron furgones de carga hacia el puerto para el traslado de las donaciones con destino a Venezuela. Además, se buscan bodegas adicionales debido al alto volumen de aportes recibidos, razón por la cual el Centro de Acopio del Parque Omar suspendió temporalmente la recepción de donaciones hasta organizar y despachar lo recolectado.

No obstante, la cadena logística continúa operando en el Hub Humanitario, donde se siguen recibiendo las donaciones provenientes de los distintos centros de acopio. Allí, los insumos son organizados en pallets para ser enviados en los vuelos programados, lo que permitirá habilitar nuevos espacios para continuar recibiendo aportes.

En estas labores participan diversas entidades del Estado. Entre ellas figuran cadetes de la Policía Nacional y motorizados de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, quienes han escoltado los camiones que transportan la ayuda hacia el Aeropuerto Panamá Pacífico.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública también organizó jornadas de recolección de artículos de primera necesidad, entre ellos papel higiénico, alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal, ropa y otros insumos esenciales.

Del personal enviado en apoyo a la misión, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) asignó nueve unidades del Departamento de Búsqueda y Rescate, especializadas en operaciones de rescate en estructuras colapsadas, además de un paramédico de rescate.

Asimismo, se informó que la aeronave AN-255 C212 Aviocar y su tripulación permanecen en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para respaldar la misión humanitaria. La aeronave dispone de 25 horas de vuelo puestas a disposición del Estado venezolano para el transporte de ayuda humanitaria, insumos de primera necesidad, rescatistas y otras capacidades operativas requeridas mientras continúe la emergencia, de acuerdo con una nota de prensa.

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