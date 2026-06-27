Llega a Venezuela la ayuda humanitaria enviada por Panamá; este 27 de junio saldrá otro grupo de rescatistas

El primer grupo de <b>13 rescatistas especializados</b>, acompañado por <b>dos canes de búsqueda</b> y <b>1,000 libras de ayuda humanitaria</b>, llegó a las <b>11:00 p.m. de este viernes 26 de junio</b> al <b>Aeropuerto Internacional de Maiquetía</b>, donde fue recibido por la <b>cónsul general de Panamá en Caracas (<a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a>)</b>, <b>Susana Thornhill</b>.Esta constituye la primera fase de una misión que movilizará a <b>61 rescatistas panameños</b>, cuyo objetivo es fortalecer las labores de <b>búsqueda, rescate y asistencia humanitaria</b> en apoyo a las comunidades afectadas por los <b>terremotos de magnitud 7.2 y 7.5</b> registrados durante la tarde-noche del <b>miércoles 24 de junio</b> en <b>Venezuela</b>.El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> informó este <b>sábado 27 de junio</b> que un total de <b>50 rescatistas</b> y <b>dos unidades caninas</b> partieron hacia <b>Venezuela</b> para sumarse al primer equipo, el cual ya se incorporó a las operaciones de búsqueda de personas que permanecen desaparecidas entre los escombros.Asimismo, tras una jornada de acopio de donaciones organizada por el <b>Despacho de la Primera Dama</b>, <b>Maricel Cohen de Mulino</b>, en el <b>Parque Omar</b>, en la que panameños y residentes de distintas nacionalidades aportaron enseres y alimentos como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano, fueron enviadas las primeras <b>17 toneladas de ayuda humanitaria</b>. Estos contenedores serán trasladados por vía marítima, mientras que otras donaciones serán empacadas y enviadas por vía aérea.