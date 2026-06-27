Llega a Venezuela la ayuda humanitaria enviada por Panamá; este 27 de junio saldrá otro grupo de rescatistas

El primer grupo de 13 rescatistas especializados, acompañado por dos canes de búsqueda y 1,000 libras de ayuda humanitaria, llegó a las 11:00 p.m. de este viernes 26 de junio al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde fue recibido por la cónsul general de Panamá en Caracas (Venezuela), Susana Thornhill.

Esta constituye la primera fase de una misión que movilizará a 61 rescatistas panameños, cuyo objetivo es fortalecer las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en apoyo a las comunidades afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados durante la tarde-noche del miércoles 24 de junio en Venezuela.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este sábado 27 de junio que un total de 50 rescatistas y dos unidades caninas partieron hacia Venezuela para sumarse al primer equipo, el cual ya se incorporó a las operaciones de búsqueda de personas que permanecen desaparecidas entre los escombros.

Asimismo, tras una jornada de acopio de donaciones organizada por el Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, en el Parque Omar, en la que panameños y residentes de distintas nacionalidades aportaron enseres y alimentos como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano, fueron enviadas las primeras 17 toneladas de ayuda humanitaria. Estos contenedores serán trasladados por vía marítima, mientras que otras donaciones serán empacadas y enviadas por vía aérea.