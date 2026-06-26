Último balance: 920 muertos, 3.360 heridos y la ONU calcula ‘más de 50.000 desaparecidos’

La tierra se sacudió dos veces, con apenas un minuto de diferencia, la tarde del miércoles, cerca de las 5:00 p.m. (hora de Caracas). Desde entonces, Venezuela no ha dejado de contar muertos, buscar desaparecidos y remover escombros con la urgencia de quien todavía espera encontrar vida. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han dejado hasta este viernes un saldo provisional de 920 fallecidos y 3.360 heridos. Pero la cifra que más golpea es otra: la ONU calcula que hay “más de 50.000 desaparecidos”, una estimación que dimensiona la magnitud de una catástrofe que ha conmocionado al mundo. En La Guaira, una de las zonas más castigadas por los terremotos, el paisaje es de devastación. Edificios colapsados, familias buscando con las manos, vecinos convertidos en rescatistas y una carrera desesperada contra el tiempo marcan las primeras horas de una tragedia que ya se perfila como una de las más graves en la historia reciente del país. Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, calificó la situación como “simplemente devastadora” y advirtió que la búsqueda de sobrevivientes será una tarea enorme. Bajo toneladas de concreto, cada minuto pesa.

Panamá activa su músculo humanitario

Ante la magnitud de la catástrofe, Panamá activó un operativo de asistencia humanitaria por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino. La respuesta combina capacidad logística, coordinación diplomática y personal especializado en búsqueda y rescate. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que un primer grupo de avanzada del equipo élite panameño ya viaja hacia Venezuela. Su misión será preparar el terreno, organizar la operación y facilitar la llegada de un segundo contingente en las próximas horas. En total, Panamá prevé desplegar una fuerza de tarea integrada por 61 especialistas en búsqueda y rescate, comunicaciones, manejo de materiales peligrosos y unidades caninas entrenadas para localizar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas. “El equipo que está saliendo en este primer vuelo es el equipo élite nuestro, que tiene una serie de conocimientos para ir organizando la misión”, explicó Montalvo. Panamá también se perfila como un puente logístico para la ayuda internacional. La funcionaria destacó que la coordinación con organismos internacionales permitirá aprovechar la posición estratégica del país para facilitar vuelos, acopio y despacho de asistencia humanitaria. A nivel local, el esfuerzo es complementado por el Despacho de la Primera Dama, que habilitó centros de acopio para recibir donaciones. Hasta ahora se han recolectado cinco toneladas de ayuda humanitaria, que permanecen en un centro logístico a la espera de ser enviadas.

El mundo se suma al rescate

La emergencia venezolana ha movilizado a brigadas de distintos países. Rescatistas de España, México, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, República Dominicana y Suiza ya se encuentran operando en las zonas afectadas. Delcy Rodríguez informó que el apoyo internacional continuará ampliándose en las próximas horas con la llegada de brigadas especializadas provenientes de Alemania e Italia. La prioridad es una sola: encontrar vida. Pero el paso de las horas reduce las posibilidades de rescate y aumenta la angustia de quienes siguen esperando noticias de sus familiares. En las zonas afectadas, el silencio de los edificios derrumbados se mezcla con los gritos de quienes todavía buscan. Hay nombres escritos en papeles, rostros pegados en paredes, llamadas que no entran y familias que se niegan a aceptar que debajo de los escombros solo quede polvo.

El Mundial también guardó silencio