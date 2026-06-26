Último balance: 920 muertos, 3.360 heridos y la ONU calcula ‘más de 50.000 desaparecidos’

La emergencia venezolana ha movilizado a brigadas de distintos países. Rescatistas de España, México, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, República Dominicana y Suiza ya se encuentran operando en las zonas afectadas.<a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a> informó que el apoyo internacional continuará ampliándose en las próximas horas con la llegada de brigadas especializadas provenientes de Alemania e Italia.La prioridad es una sola: encontrar vida. Pero el paso de las horas reduce las posibilidades de rescate y aumenta la angustia de quienes siguen esperando noticias de sus familiares.En las zonas afectadas, el silencio de los edificios derrumbados se mezcla con los gritos de quienes todavía buscan. Hay nombres escritos en papeles, rostros pegados en paredes, llamadas que no entran y familias que se niegan a aceptar que debajo de los escombros solo quede polvo.