El café panameño: el ‘boom’ de los nuevos negocios y emprendedores

Entre los protagonistas de la feria estuvo Felipe Luis González, fundador de Café Boquete Specialty, quien compartió su experiencia en el mundo del café panameño.<i><b>'Es un negocio de café 100% panameño. Trabajamos con café de Boquete y Tierras Altas, principalmente cafés arábigos de altura, cultivados arriba de los 900 metros sobre el nivel del mar. Para mí, el arábica ofrece la mejor experiencia de sabor sin necesidad de añadirle nada',</b></i> explicó González.El emprendedor relató que inició su proyecto en 2019 y tras la pandemia decidió dedicarse de lleno al negocio. Hoy cuentan con una cafetería en Metro Mall, distribución de café empacado y recientemente han incursionado en el café embotellado. Además, exploran nuevas tendencias como blends con robusta, cafés fríos y hasta infusiones elaboradas con la cáscara del café, ofreciendo sabores frutales y experiencias innovadoras.Sobre la evolución del consumo en Panamá, González destacó que <i><b>'la cultura del café ha ido incrementando con eventos de este tipo y más aperturas de cafeterías. El consumidor busca una experiencia agradable y diferente, porque contamos con café de calidad. Antes predominaban los cafés más comerciales, pero ahora tanto productores como consumidores han mejorado sus prácticas y conocimientos'</b></i>.