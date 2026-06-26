El café panameño: el ‘boom’ de los nuevos negocios y emprendedores

La tercera edición de Expo Café Mipymes 2026 abrió este viernes sus puertas con más de 80 emprendedores y productores de todo el país, consolidándose como una vitrina nacional para el talento y la innovación panameña. Durante la inauguración, la secretaria general de la Autoridad de la Micro, pequeña y mediana empresa (Ampyme), Joan Pérez, destacó el auge de los negocios vinculados al café, un producto que cada vez genera más oportunidades de emprendimiento en Panamá. “Este es un espacio espectacular, hecho con mucho amor y de la mano de instituciones y marcas aliadas. Estamos muy felices porque definitivamente está hecho para los emprendedores”, expresó Pérez, subrayando que la feria reúne iniciativas desde las tierras altas de Chiriquí hasta Colón, Arraiján y La Chorrera. La diversidad de propuestas sorprendió a los asistentes: cafés en distintas presentaciones —frío, caliente, molido, en grano—, además de productos innovadores como jabones, postres y artesanías elaboradas con pepitas de café. “La creatividad del panameño es impresionante. He visto incluso aretes hechos con semillas de café”, comentó la secretaria general. Pérez señaló que el café ha dejado de ser visto únicamente como un producto de exportación, especialmente con el reconocimiento internacional del geisha, para convertirse en un motor de emprendimiento local. “Hoy, el café robusta se perfila como una nueva oportunidad de negocio y desarrollo comercial”, subrayó.

Innovación desde Tierras Altas

Entre los protagonistas de la feria estuvo Felipe Luis González, fundador de Café Boquete Specialty, quien compartió su experiencia en el mundo del café panameño. “Es un negocio de café 100% panameño. Trabajamos con café de Boquete y Tierras Altas, principalmente cafés arábigos de altura, cultivados arriba de los 900 metros sobre el nivel del mar. Para mí, el arábica ofrece la mejor experiencia de sabor sin necesidad de añadirle nada”, explicó González. El emprendedor relató que inició su proyecto en 2019 y tras la pandemia decidió dedicarse de lleno al negocio. Hoy cuentan con una cafetería en Metro Mall, distribución de café empacado y recientemente han incursionado en el café embotellado. Además, exploran nuevas tendencias como blends con robusta, cafés fríos y hasta infusiones elaboradas con la cáscara del café, ofreciendo sabores frutales y experiencias innovadoras. Sobre la evolución del consumo en Panamá, González destacó que “la cultura del café ha ido incrementando con eventos de este tipo y más aperturas de cafeterías. El consumidor busca una experiencia agradable y diferente, porque contamos con café de calidad. Antes predominaban los cafés más comerciales, pero ahora tanto productores como consumidores han mejorado sus prácticas y conocimientos”.

Artesanía del café desde Penonomé

Otro de los emprendimientos presentes fue el del artesano certificado Arnoldo Medina Light, quien lleva más de 16 años trabajando con café en la montaña de Penonomé. “Nos sentimos muy agradecidos con Ampyme por abrirnos las puertas para dar a conocer qué clase de emprendimiento realizamos los artesanos. Nosotros trabajamos principalmente con café robusta, conocido tradicionalmente como café caracolillo, y lo transformamos en variedades con sabores únicos”, explicó Medina. Entre sus propuestas destacan cafés con canela, avellana, cardamomo, almendro y anís, además de presentaciones en grano y molido. “Esto ha permitido que el público joven sienta la diferencia y disfrute de un café totalmente artesanal y suave”, añadió. Medina subrayó que el café no solo es una bebida, sino también un producto que refleja creatividad y sostenibilidad. “Nuestro café se produce bajo sombra, lo que mantiene la biodiversidad y el equilibrio ambiental. Ser creativo y emprendedor significa crear productos que nacen del conocimiento artesanal y ecológico”, dijo. El artesano también resaltó el papel de la educación en el auge del café: “Las escuelas y universidades están enseñando lo que es la parte del agro y la comercialización de productos. Eso ha permitido que muchos jóvenes se interesen en el café y lo vean como una oportunidad de negocio”.

El futuro