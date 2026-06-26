‘El trauma no se va a volver a vivir’: La contundente promesa de Jorge Herrera para el 1 de julio

En un escenario político donde las negociaciones y alianzas están a la orden del día, Herrera fue enfático al asegurar que este año no se repetirán los errores del pasado, garantizando un proceso fluido y transparente para la elección de la nueva junta directiva del Órgano Legislativo.

A pocos días de uno de los eventos políticos más esperados del año, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera , ha lanzado una promesa contundente al país: el próximo 1 de julio la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias iniciará con absoluta puntualidad.

¿A qué hora inicia la instalación de la Asamblea Nacional?

Para quienes buscan seguir el minuto a minuto de este evento cívico y político, Herrera detalló cómo será el cronograma oficial desde primera hora de la mañana:

8:00 a.m.: Inicio oficial con el acto protocolar de izada de la Bandera Nacional.

Inmediatamente después: Arranque automático de la sesión en el hemiciclo legislativo.

“Si todos los planetas están alineados, iniciamos automáticamente la sesión y que gane el que tenga los votos”, señaló el diputado, dejando claro que el proceso dependerá exclusivamente del respaldo democrático que obtenga cada candidato.

“El país no se merece una situación bochornosa”

Uno de los momentos más compartidos y comentados de sus recientes declaraciones fue su dura crítica a los retrasos ocurridos durante la instalación del periodo anterior.

Con miras a su posible reelección en la presidencia de la Asamblea, Herrera envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

“El trauma que se vivió la vuelta pasada no se va a volver a vivir. Yo soy un tipo respetuoso de la democracia, yo no voy a obstaculizar”, manifestó Herrera.

Además, descartó de tajo cualquier tipo de táctica dilatoria para favorecer agendas ocultas: “Usted no va a ver un retraso de 12, 1, 2 o 3 de la tarde para jugadas políticas. Eso sí ténganlo por seguro. Yo voy a ser muy respetuoso; el país no se merece una situación tan bochornosa como se vivió la vuelta pasada”.