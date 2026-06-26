‘El trauma no se va a volver a vivir’: La contundente promesa de Jorge Herrera para el 1 de julio

A pocos días de uno de los eventos políticos más esperados del año, el presidente de la Asamblea Nacional, <a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Jorge Herrera</a>, ha lanzado una promesa contundente al país: el próximo 1 de julio la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias iniciará con absoluta puntualidad. En un escenario político donde las negociaciones y alianzas están a la orden del día, Herrera fue enfático al asegurar que este año no se repetirán los errores del pasado, garantizando un proceso fluido y transparente para la elección de la nueva junta directiva del Órgano Legislativo.