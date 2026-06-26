Nuevo sismo sacude Venezuela tras los dos terremotos que dejaron 920 muertos

Un nuevo sismo de magnitud 4.7 se registró la tarde de este viernes 26 de junio al norte de Maracay, Venezuela, mientras las autoridades mantienen la vigilancia por la intensa actividad sísmica que persiste tras los dos devastadores terremotos que golpearon al país esta semana.

De acuerdo con el reporte sismológico, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:16 p.m. a 54 kilómetros al norte de El Limón, estado Aragua. El evento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue localizado en las coordenadas 10.800 grados norte y 67.599 grados oeste.

El epicentro se ubicó frente a la zona centro-norte venezolana, en las proximidades del eje costero que conecta sectores cercanos a Puerto Cabello, Valencia, Maracay y Caracas, una región que continúa bajo monitoreo debido a la posibilidad de nuevas réplicas.

Continúan las réplicas tras la tragedia

El nuevo temblor ocurre apenas dos días después de que Venezuela fuera sacudida por dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados con menos de un minuto de diferencia el pasado 24 de junio.

La doble sacudida provocó una de las peores catástrofes naturales en la historia reciente del país. El más reciente balance de las autoridades reporta 920 personas fallecidas, miles de heridos y más de 50,000 personas que permanecen desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre edificios colapsados y comunidades aisladas.

Equipos de emergencia, rescatistas nacionales e internacionales y voluntarios siguen trabajando contrarreloj para localizar sobrevivientes, especialmente en las zonas más afectadas del centro y norte del país.