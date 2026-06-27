EN VIVO: Panamá vs. Inglaterra

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12'
Inglaterra mete a Panamá en su propio campo
Panamá se repliega en defensa. Hombre por hombre, Inglaterra es superior, pero por lo visto ante Ghana y Croacia, Panamá tiene material para dar la sorpresa. Los contragolpes serán cruciales en el partido.
8'
¡Cerca Inglaterra!
Rashford intenta con un disparo lejano, pero bien responde Mosquera atajando el esférico y envía el tiro a saque de esquina. Los ingleses no aprovechan esta ocasión y tiene la posesión Panamá nuevamente.
4'
Inglaterra busca el primer tanto
Los ingleses apuestan por una presión alta, sumando varios efectivos en el ataque. Aunque el partido aún sigue en fase de estudio, Panamá se mantiene bien ordenado en defensa.
1'
¡Arranca el partido!
Se dará un minuto de silencio por los recientes acontecimientos en Venezuela
¡Ya esta todo preparado para el cotejo entre Panamá e Inglaterra!
Se escuchó por última vez el himno nacional de Panamá en el Mundial 2026. Ya están por cumplirse los últimos actos protocolares para iniciar el partido en Nueva York.
¡Salen los jugadores al campo de juega y ya se escuchan los himnos nacionales!
Lleno casi completo y nadie se quiere perder esta gran cita
Miles de aficionados dicen presente en estadio Nueva York y Nueva Jersey para este compromiso. Panamá e Inglaterra se volverán a ver las caras tras enfrentarse en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. En aquel compromiso, los ingleses vencieron 6-1.
Vuelve a caer la lluvia en el estadio Nueva York Nueva Jersey
La lluvia no ha cesado en este día en Nueva York. Desde horas más tempranas la lluvia ha hecho de las suyas y cuando parecía que había escampado, ha vuelto a caer la lluvia sobre la ciudad. Es muy probable que el partido se desarrolle con estas condiciones climatológicas.
¡Los 11 titulares de Panamá e Inglaterra!
Thomas Christiansen tomó la decisión de realizar tres cambios del 11 titular anterior contra Croacia. Saldrán de inicio Fidel Escobar, Tomás Rodríguez y Jorge Gutiérrez.
Mientras que Thomas Tuchel no se guarda nada y sale con todo el armamento ante Panamá. El equipo estará comandado por Harry Kane, Marcua Rashford, Jude Bellingham, Bukayo Saka, entre otros.
11 titular de Panamá: Mosquera; Murillo, Córdoba, Escobar, Andrade, Gutiérrez, Bárcenas, Martínez, Harvey, José Luis Rodríguez y Tomás Rodríguez.
11 titular de Inglaterra: Pickford; O'Reilly, Guéhi, Konsa, Quansah; Anderson, Rashford, Bellingham, Rogers, Saka y Kane.
¡Panamá intentará cerrar de manera positiva el Mundial 2026 ante Inglaterra!
Bienvenidos al Minuto a Minuto de La Estrella de Panamá del partido entre Panamá e Inglaterra en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Panamá, ya eliminada, intentará dar la sorpresa ante Inglaterra. Mientras que los ingleses ya están instalados en la siguiente fase con el objetivo de quedarse con el primer puesto del grupo L.
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....
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