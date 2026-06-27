EN VIVO: Panamá vs. Inglaterra

Thomas Christiansen tomó la decisión de realizar tres cambios del 11 titular anterior contra Croacia. Saldrán de inicio Fidel Escobar, Tomás Rodríguez y Jorge Gutiérrez.

Mientras que Thomas Tuchel no se guarda nada y sale con todo el armamento ante Panamá. El equipo estará comandado por Harry Kane, Marcua Rashford, Jude Bellingham, Bukayo Saka, entre otros.

11 titular de Panamá: Mosquera; Murillo, Córdoba, Escobar, Andrade, Gutiérrez, Bárcenas, Martínez, Harvey, José Luis Rodríguez y Tomás Rodríguez.

11 titular de Inglaterra: Pickford; O'Reilly, Guéhi, Konsa, Quansah; Anderson, Rashford, Bellingham, Rogers, Saka y Kane.