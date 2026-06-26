Panamá vs. Inglaterra: Posible 11 titular de Thomas Christiansen ante los ingleses

Panamá buscará cerrar su participación de manera positiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Inglaterra será el rival a batir para el entrenador Thomas Christiansen y sus dirigidos.

Para este encuentro, a pesar de estar ya eliminados del certamen, conociendo al entrenador es poco probable que haga muchos cambios hombre por hombre.

Al no jugarse una posible clasificación, sí están en juego los tres puntos del partido, algo que Panamá nunca ha conseguido en su historia. Por lo que el objetivo será al menos lograr una unidad ante los ingleses.

En la portería, Orlando Mosquera ha partido de inicio en los dos encuentros previos, pero tampoco sería descabelló pensar que Luis Mejía podría jugar ante Inglaterra.

En defensa pocos cambios se prevén. Si acaso por la banda izquierda con el ingreso de Eric Davis o Jorge Gutiérrez. Ya vimos ante Croacia el ingreso del primero de los últimos dos nombres por lo que es una seria posibilidad.

Tras el partidazo de Cristian Martínez es muy poco probable que el mediocampista parte desde el banquillo. En cuanto a Adalberto Carrasquilla, también es poco probable que salga desde del inicio. Podría ver minutos en la segunda parte, luego de haberse entrenado con el grupo este viernes 26 de junio.

En la zona delantera, José Fajardo, Cecilio Waterman y Tomás Rodríguez se disputan la posibilidad de salir desde el inicio. Los tres ya han visto minutos en este Mundial por lo que la decisión final será de Christiansen.

Posible 11 titular de Panamá: Mosquera, Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Davis; Martínez, Harvey, Bárcenas, Ismael Díaz y Cecilio Waterman.

Posible 11 titular de Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Guehí, Spence; Anderson, Rice; Madueke, Bellinghman, Gordon y Kane.