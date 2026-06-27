María Corina Machado habría solicitado apoyo de Estados Unidos para regresar a Venezuela, según ‘El Nacional’

La dirigente opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habría solicitado en los últimos días apoyo de la administración del presidente Donald Trump para facilitar su regreso a Venezuela tras los terremotos registrados esta semana en el país, informó el diario El Nacional, con base en información de la agencia de noticias británicas Reuters.

Según la publicación, la solicitud habría generado molestia entre funcionarios de alto nivel de la administración estadounidense, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por Reuters.

”Apoyamos su regreso a Venezuela, pero ¿tiene que ser 24 horas después de una catástrofe humanitaria masiva en la que el número de muertos sigue aumentando?”, declaró el funcionario bajo condición de anonimato, según Reuters y publicado por El Nacional.

El Nacional recordó este 27 de junio que Machado abandonó Venezuela en diciembre de 2025, pese a una prohibición de salida del país que pesaba sobre ella desde hacía una década, para recibir el premio Nobel de la Paz.

Antes de viajar, la dirigente permaneció durante más de un año en la clandestinidad tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.

Desde entonces, ha residido principalmente en Estados Unidos y, antes de los terremotos, había manifestado su intención de regresar a Venezuela antes de que concluyera este año.

La información surge mientras Venezuela continúa atendiendo las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio que han dejado más de 1,430 muertos y más de 50 mil desaparecidos. Además se informa que hay millones de personas sin hogar.