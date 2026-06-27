Mulino destaca la solidaridad de Panamá con Venezuela mientras avanza el envío de ayuda humanitaria

El presidente José Raúl Mulino destacó la tarde de este sábado 27 de junio el respaldo mostrado por ciudadanos, empresas e instituciones que participaron en la recolección de ayuda humanitaria destinada a los afectados por los devastadores terremotos en Venezuela.

A través de una publicación en su cuenta de X, Mulino expresó su reconocimiento por la respuesta solidaria de los panameños y envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano y a los rescatistas que participan en la emergencia.

”Tenemos que sentirnos muy orgullosos, todos, del gigante sentido de solidaridad y humanismo desplegado por todas las personas e instituciones que están apoyando el acopio y traslado de múltiples insumos para Vzla. A nuestros equipos rescatistas igualmente nuestro reconocimiento y apoyo. Que regresen sanos y salvos al país. Fuerza Vzla!!”, escribió Mulino.

Las declaraciones del mandatario se producen mientras este sábado continúan las labores de clasificación y organización de los insumos que serán enviados a Venezuela como parte del puente humanitario impulsado por el Gobierno panameño.

El proceso se desarrolla luego de que este viernes 26 de junio las autoridades anunciaran el cierre del centro de acopio habilitado en el Parque Omar, al cumplirse las expectativas de recolección gracias a la amplia respuesta de la ciudadanía, empresas privadas, organizaciones civiles e instituciones públicas.

Durante varios días, miles de panameños entregaron alimentos no perecederos, medicamentos, productos de higiene, agua potable, ropa, frazadas y otros artículos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por la tragedia.

Además del envío de asistencia humanitaria, Panamá también desplegó personal especializado en búsqueda y rescate para colaborar con las operaciones de emergencia en territorio venezolano.

Mulino aprovechó su mensaje para reconocer la labor de los equipos panameños que participan en las tareas de rescate, expresando su deseo de que regresen al país “sanos y salvos” una vez culminen su misión.

La ayuda panameña forma parte del apoyo internacional movilizado tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

De acuerdo con las cifras oficiales, el desastre ha dejado 1,430 personas fallecidas, más de 4 mil heridos y más de 50.000 desaparecidos, además de severos daños en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.