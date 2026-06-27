Nuevo sismo de magnitud 5,5 sacude la costa de Venezuela

Un nuevo sismo de magnitud 5,5 se registró la tarde de este sábado 27 de junio frente a la costa de Venezuela, en medio de la emergencia que vive el país tras los dos devastadores terremotos ocurridos este 24 de junio, que hasta el momento ha dejado 1,430 muertos.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 2:20 p.m. y tuvo una profundidad de 111 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 38 kilómetros de La Guaira, 66 kilómetros de Los Teques y 97 kilómetros de Isla Ratón, por lo que el temblor pudo ser percibido en varias localidades del centro-norte del país.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han informado sobre nuevas víctimas o daños materiales asociados a este sismo.

El nuevo movimiento telúrico se produce apenas tres días después de los dos poderosos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, considerados uno de los desastres naturales más graves en la historia reciente del país.

De acuerdo con las cifras oficiales, los terremotos han dejado 1,430 personas fallecidas, centenares de heridos y más de 50.000 desaparecidos, además del colapso de viviendas, edificios e infraestructura en varias ciudades.

Las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda y rescate, mientras miles de personas permanecen en refugios temporales y continúa la llegada de ayuda humanitaria internacional.

El sismo registrado frente a las costas venezolanas se suma a una semana de intensa actividad sísmica en distintas regiones del planeta.

Horas antes, un terremoto de magnitud 5,9 sacudió amplias zonas de Pakistán y Afganistán, donde provocó escenas de pánico entre la población. Hasta el cierre de esta información, las autoridades de ambos países no habían reportado víctimas ni daños de consideración.

El epicentro de ese movimiento se ubicó en la región montañosa del Hindu Kush, una de las áreas con mayor actividad sísmica de Asia, y el temblor fue sentido en Islamabad, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa y la región de Cachemira administrada por Pakistán.

Durante la semana también se reportaron sismos perceptibles en República Dominicana, Nicaragua y Filipinas, países ubicados en zonas de alta actividad tectónica, aunque sin consecuencias de gran magnitud.

Los expertos recuerdan que Venezuela, al igual que otras regiones ubicadas sobre importantes fallas geológicas, continúa expuesta a réplicas y nuevos movimientos sísmicos tras un evento de gran magnitud, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad tectónica.