Sismo de magnitud 4,1 se registra al sur de Panamá, cerca de Coiba

Un sismo de magnitud 4,1 fue reportado la tarde de este sábado 27 de junio frente a las costas del Pacífico panameño, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con el reporte preliminar divulgado por la entidad a través de su cuenta oficial en la red social X, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:34: p.m. (hora local).

El evento sísmico tuvo una magnitud de 4,1 y se registró a una profundidad de 10 kilómetros.

Según el Instituto de Geociencias, el epicentro fue localizado 88 kilómetros al oeste de Coiba, en el sur de Panamá.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales relacionados con este sismo.

Tampoco se han emitido alertas de tsunami tras el movimiento telúrico.

Panamá se encuentra en una zona de interacción entre varias placas tectónicas, por lo que registra actividad sísmica de forma frecuente, especialmente en las costas del Pacífico y en la región occidental del país.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá mantiene el monitoreo permanente de estos eventos e informa de manera preliminar sobre su magnitud, profundidad y ubicación, mientras continúa el análisis de los datos para confirmar sus características.

El reporte emitido este sábado tiene carácter preliminar, por lo que sus parámetros podrían ser ajustados conforme avance el procesamiento de la información sísmica.