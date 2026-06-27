Semana marcada por sismos: en Paquistán y Afganistán reportan temblor de una magnitud de 5,9

Un terremoto de magnitud 5,9 sacudió este sábado 27 de junio amplias zonas de Paquistán y el vecino Afganistán, provocando momentos de pánico entre la población, que salió de sus viviendas y edificios ante la fuerza del movimiento telúrico.

Hasta el momento de redactar esta información, las autoridades de ambos países no han informado de víctimas fatales ni daños materiales.

De acuerdo con el Departamento Meteorológico de Paquistán, el epicentro del sismo se localizó en la región montañosa del Hindu Kush, en Afganistán, una de las zonas con mayor actividad sísmica de Asia.

Además, el sismo se sintió en Islamabad, la provincia de Punjab, Khyber Pakhtunkhwa y en la región de Cachemira administrada por Paquistán.

Las autoridades de gestión de emergencias activaron protocolos de vigilancia y realizaron inspecciones en las áreas afectadas.

Los primeros reportes oficiales indican que no se registraron colapsos de infraestructura ni personas heridas, aunque las evaluaciones continúan.

Semana de intensa actividad sísmica

El movimiento telúrico ocurre en una semana marcada por una intensa actividad sísmica en distintas partes del mundo.

El evento más devastador ocurrió en Venezuela, donde dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio provocaron una tragedia humanitaria.

De acuerdo con las cifras oficiales, los dos terremotos dejaron 920 muertos, centenares de heridos y más de 50 mil personas desaparecidas, además de graves daños en infraestructura y comunidades enteras.

En el Caribe, también se registraron sismos en República Dominicana que fueron percibidos por la población sin reportes de daños significativos, mientras que Nicaragua experimentó movimientos telúricos asociados a la constante actividad del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Asimismo, Filipinas volvió a registrar actividad sísmica durante la semana, reflejando la elevada vulnerabilidad de ese país, situado sobre uno de los sistemas tectónicos más activos del planeta.

Región de alto riesgo sísmico

Paquistán y Afganistán se encuentran en la convergencia de las placas tectónicas india y euroasiática, lo que convierte a la región en una de las más propensas a terremotos de gran magnitud.

El área del Hindu Kush registra con frecuencia sismos profundos que pueden sentirse a cientos de kilómetros del epicentro.