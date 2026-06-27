Milagro en Venezuela: bebé de 18 días sobrevive 32 horas bajo los escombros

La emergencia en Venezuela continúa agravándose tras los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles 24 de junio. Este sábado 27 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos ha aumentado a 1,430 personas.Las autoridades venezolanas mantienen operativos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, mientras varias regiones permanecen bajo estado de emergencia. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre, al igual que el Distrito Capital de Caracas, donde se reportaron colapsos de edificios e infraestructura.También se registran graves daños en los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde continúan las labores de evaluación y atención a los damnificados.