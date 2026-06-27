  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Milagro en Venezuela: bebé de 18 días sobrevive 32 horas bajo los escombros

Rescatan con vida a un bebé 32 horas después de los devastadores terremotos en Venezuela
Rescatan con vida a un bebé 32 horas después de los devastadores terremotos en Venezuela AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/06/2026 14:17
Los equipos de rescate lograron salvar a un bebé de 18 días atrapado bajo un edificio colapsado en La Guaira.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela, un bebé de apenas 18 días de nacido fue rescatado con vida tras permanecer 32 horas atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

Las imágenes del rescate, difundidas en redes sociales, muestran a los equipos de emergencia trabajando durante la noche entre los restos de la estructura hasta lograr sacar al recién nacido, quien fue recibido con aplausos por los presentes. Posteriormente, el pequeño fue trasladado con sumo cuidado, envuelto en una manta, mientras recibía los primeros auxilios.

Según la información compartida junto al video, el bebé salió ileso pese a haber permanecido más de un día atrapado bajo los escombros. Cerca de una hora después, los rescatistas también lograron sacar con vida a su madre.

El emotivo rescate ocurre mientras continúan las labores de búsqueda y salvamento en las zonas afectadas por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles. De acuerdo con el último balance oficial, la emergencia ha dejado al menos 920 personas fallecidas, más de 3,300 heridas y un número aún indeterminado de desaparecidos.

Terremotos en Venezuela dejan 1,430 víctimas, según balance oficial

La emergencia en Venezuela continúa agravándose tras los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles 24 de junio. Este sábado 27 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos ha aumentado a 1,430 personas.

Las autoridades venezolanas mantienen operativos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, mientras varias regiones permanecen bajo estado de emergencia. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre, al igual que el Distrito Capital de Caracas, donde se reportaron colapsos de edificios e infraestructura.

También se registran graves daños en los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde continúan las labores de evaluación y atención a los damnificados.

Lo Nuevo