Milagro en Venezuela: bebé de 18 días sobrevive 32 horas bajo los escombros

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela, un bebé de apenas 18 días de nacido fue rescatado con vida tras permanecer 32 horas atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

Las imágenes del rescate, difundidas en redes sociales, muestran a los equipos de emergencia trabajando durante la noche entre los restos de la estructura hasta lograr sacar al recién nacido, quien fue recibido con aplausos por los presentes. Posteriormente, el pequeño fue trasladado con sumo cuidado, envuelto en una manta, mientras recibía los primeros auxilios.

Según la información compartida junto al video, el bebé salió ileso pese a haber permanecido más de un día atrapado bajo los escombros. Cerca de una hora después, los rescatistas también lograron sacar con vida a su madre.

El emotivo rescate ocurre mientras continúan las labores de búsqueda y salvamento en las zonas afectadas por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles. De acuerdo con el último balance oficial, la emergencia ha dejado al menos 920 personas fallecidas, más de 3,300 heridas y un número aún indeterminado de desaparecidos.