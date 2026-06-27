José Luis Rodríguez tras la eliminación de Panamá: ‘Competimos hasta el final y no nos dimos por vencidos’

El volante panameño José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, destacó la tarde de este 27 de junio la entrega de la selección de Panamá pese a la derrota 2-0 ante Inglaterra en el último partido del Grupo L del Mundial 2026, resultado que significó la eliminación del equipo nacional del torneo.

Al finalizar el encuentro disputado este sábado, Rodríguez señaló que, aunque el equipo no consiguió los resultados esperados, se mantuvo compitiendo hasta el pitazo final.

”La verdad que muy contento con el desempeño del equipo. Al final no se nos dieron los resultados que esperábamos, pero creo que competimos hasta el final, que no nos dimos por vencidos”, expresó Rodríguez.

Rodríguez consideró que uno de los aspectos que le faltó a Panamá en los primeros compromisos del Mundial fue generar más oportunidades de ataque.

”Por ahí creo que en los dos primeros partidos necesitábamos buscar un poco más el arco, como lo buscamos en este partido. Pero muy feliz con el desempeño de los compañeros, que hasta el final peleamos. No nos dimos por vencidos y nos quedamos con eso”, manifestó.

El jugador explicó que el cuerpo técnico optó por un planteamiento más conservador durante la primera mitad para intentar controlar a uno de los favoritos del grupo.

”Este partido fue un poquito más conservador en el primer tiempo y luego intentamos conseguir un segundo tiempo mejor que los anteriores”, indicó.

Rodríguez añadió que el nivel del rival obligó a Panamá a priorizar el orden defensivo.

”Claramente es un gran rival el que teníamos al frente, entonces optamos por cerrar bien los espacios y tratar de hacerles daño al contragolpe”, comentó.

Según el volante, en la segunda mitad el equipo asumió mayores riesgos en busca de descontar.

”Obviamente en el segundo tiempo decidimos arriesgar un poquito más, pero al final es fútbol”, afirmó.

Agradecimiento al grupo

Antes de concluir, el futbolista valoró el esfuerzo realizado por el plantel durante la Copa del Mundo.

”Solo agradecerles a los compañeros por luchar hasta el final”, señaló.

Las declaraciones de Rodríguez coinciden con las del director técnico Thomas Christiansen, quien tras el encuentro aseguró sentirse satisfecho con la actitud mostrada por la selección panameña durante el Mundial.

El entrenador afirmó que “la imagen que ha dado Panamá ha sido excelente” y expresó sentirse orgulloso de un equipo que mostró personalidad, compromiso y una idea de juego definida, aunque reconoció que la falta de eficacia frente al arco fue uno de los aspectos que quedaron pendientes por mejorar.

Con la derrota ante Inglaterra, Panamá concluyó su participación en el Mundial 2026 y ahora comenzará la preparación para los próximos compromisos internacionales.