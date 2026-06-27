Thomas Christiansen: ‘La imagen que ha dado Panamá ha sido excelente’ tras la derrota ante Inglaterra en el Mundial

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, destacó el desempeño de su equipo pese a la derrota 2-0 frente a Inglaterra en el último partido del Grupo L del Mundial 2026, disputado este sábado 27 de junio.

Aunque el resultado dejó a Panamá fuera de la competencia, el entrenador aseguró sentirse satisfecho con la actitud y el compromiso mostrados por sus jugadores a lo largo del torneo.

“La imagen que ha dado Panamá ha sido excelente y, bueno, es consuelo de pobre, ¿no? Pero hay que estar contento con la actitud, con el compromiso de la selección. Yo creo que lo que se ha comentado es lo que se ha visto y de lo que tenemos que sentirnos orgullosos”, expresó Christiansen al término del encuentro.

El técnico hispano-danés afirmó que el equipo mostró personalidad durante la Copa del Mundo y ejecutó el planteamiento táctico trabajado durante la preparación.

“Yo, por lo menos, me siento orgulloso de tener una selección o haber dirigido una selección con esa personalidad, con esos automatismos, que sabían lo que tenían que hacer en defensa y en el ataque”, señaló.

Christiansen indicó que el principal aspecto por mejorar fue la definición frente al arco rival.

“Porque no hemos tenido esa puntería, no hemos metido goles y eso es algo que queda por pulir”, añadió.

La selección panameña cerró su participación en el Mundial 2026 con la derrota ante Inglaterra en la última jornada del Grupo L.

A pesar de la eliminación, el combinado nacional dejó una imagen competitiva durante el torneo, enfrentando a selecciones de alto nivel y manteniendo una propuesta de juego basada en el orden defensivo y la presión en distintos momentos de los partidos.