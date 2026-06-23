Thomas Christiansen tras la derrota ante Croacia: ‘Hay que sacarse el sombrero con esta selección de Panamá’

El director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, defendió el desempeño de sus jugadores pese a la derrota por 1-0 ante Croacia en el Mundial 2026 y aseguró sentirse orgulloso del trabajo realizado por su equipo frente a uno de los favoritos del Grupo L.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro el entrenador destacó que Panamá fue un equipo valiente, que propuso fútbol y obligó a los croatas a reaccionar durante varios tramos del partido.

“Generamos ocasiones y Croacia tuvo que reaccionar por nuestras jugadas. El equipo no se achicó, propusimos mucho, pero recibimos muy poco”, afirmó el técnico hispano-danés.

‘Estoy orgulloso de mis jugadores’

Christiansen reconoció que el resultado deja sensaciones amargas, pero insistió en que el rendimiento mostrado por sus dirigidos estuvo a la altura de la competencia.

“Estoy orgulloso de mis jugadores”, señaló el entrenador, quien destacó la actitud del equipo frente a una de las selecciones más fuertes del torneo.

El estratega explicó que buscó la victoria realizando ajustes ofensivos durante el partido.

“Metí extremos y punta porque queríamos ir a buscar el partido”, comentó.

A pesar de la derrota, pidió serenidad dentro y fuera del grupo.

“Tampoco hay que reaccionar impulsivamente. Hay que tener calma y confiar en el grupo, que lo hizo muy bien”, sostuvo.

“Los errores se pagan y más en un Mundial”

El técnico panameño lamentó que una de las pocas oportunidades claras del rival terminara definiendo el encuentro.

“El fútbol es así. Ellos tuvieron una clara, la metieron y la verdad es que no nos generaron demasiado peligro”, expresó.

Christiansen recordó que en una Copa del Mundo los detalles marcan la diferencia.

“Los errores se pagan y más en un Mundial”, indicó.

Aun así, resaltó que Panamá ha competido de igual a igual frente a selecciones de alto nivel.

“Hay que sacarse el sombrero con la selección de Panamá por los partidos que ha jugado contra Ghana y Croacia”, afirmó.

El Mundial abre puertas para los jugadores panameños

Uno de los aspectos más positivos que dejó el entrenador fue la proyección internacional que han ganado los futbolistas panameños durante el torneo.

Según Christiansen, los encuentros ante Ghana y Croacia han servido para demostrar la calidad de la plantilla canalera.

“Después de los partidos contra Ghana y Croacia nos hemos dado cuenta de que tenemos grandes jugadores y ojalá se les abran las puertas para ir a grandes equipos”, manifestó.