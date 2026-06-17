Thomas Christiansen tras la derrota ante Ghana: ‘Es cruel perder el partido como lo perdimos’

La selección de Panamá inició su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una derrota por 1-0 frente a Ghana, en un partido correspondiente al Grupo L, disputado en el estadio de Toronto, Canadá.

Tras el encuentro, el director técnico Thomas Christiansen expresó, en una conferencia de prensa, su decepción por el resultado, aunque destacó el desempeño de sus jugadores y aseguró que el equipo mantendrá su identidad de juego en los próximos compromisos.

Christiansen calificó como “cruel” la manera en que se produjo la derrota y recordó que en un torneo de esta magnitud los errores suelen tener consecuencias inmediatas.

“Es cruel perder el partido como lo perdimos. Los errores se pagan caros en este torneo. Es un error que duele mucho más porque para meterte en un Mundial tienes que esperar cuatro años para el siguiente”, manifestó Christiansen en conferencia de prensa.

El entrenador señaló que, a diferencia de otros torneos o eliminatorias, en una Copa del Mundo las oportunidades para corregir son limitadas, por lo que el impacto de una equivocación es mayor.

Pese al revés, Christiansen destacó la actuación de Panamá y consideró que el equipo estuvo cerca de conseguir un resultado histórico en su estreno mundialista.

“Hay que levantar el ánimo al jugador. Hicieron muy contentos a muchos panameños y estuvimos tan cerca de lograr un resultado histórico para Panamá. Puede ser uno de los mejores partidos de Panamá en un Mundial y eso es de valorar”, comentó.

Con la mirada puesta en los próximos encuentros ante Croacia e Inglaterra, el técnico reconoció la dificultad que representa enfrentar a dos selecciones de alto nivel, pero afirmó que el equipo afrontará ambos compromisos con confianza.

“Aquí tenemos dos partidos más contra rivales muy fuertes. Sabemos la dificultad, pero vamos a ir con todo. Hay que mostrar esa confianza sobre el terreno de juego que hemos mostrado en el partido de hoy”, indicó.

Sobre el planteamiento para enfrentar a Croacia, Christiansen dejó claro que Panamá no renunciará al estilo que ha caracterizado al equipo durante su gestión.

“Esa es nuestra identidad. Lo que nos ha hecho fuertes ha sido jugar de esta manera. No vamos a renunciar a ello. Sí nos vamos a adaptar a lo que nos ofrece Croacia o Inglaterra, pero siendo fieles a cómo hemos jugado durante tantos años y que nos ha dado buenos resultados”, afirmó.