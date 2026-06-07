Jorge Dely Valdés: ‘Yo apuesto a Panamá como segundo de grupo en el Mundial’

'Es difícil poder comparar. Creo que fue un mérito aparte por parte de los jugadores que fueron a la Copa del Mundo en Rusia 2018 porque, además de que fueron los primeros en llevarnos a un Mundial, cuando uno ve jugador por jugador creo que todos ellos fueron futbolistas que ya están en nuestra historia. No solo por esa primera clasificación sino por la carrera que hicieron cada uno de ellos. Individualmente habían jugadores con 12 y 15 años de carrera en la selección y eso hay que tomarlo en cuenta'.