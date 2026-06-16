Carrasquilla iniciará en el banquillo en el debut de Panamá ante Ghana en el Mundial 2026

La selección de Panamá definió su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 y recibió una noticia alentadora con la recuperación de Adalberto “Coco” Carrasquilla. Sin embargo, el mediocampista no sería titular en el partido de este miércoles 17 de junio frente a Ghana, correspondiente al debut de la Roja en la cita mundialista.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico Thomas Christiansen confirmó que Carrasquilla permanecerá en la convocatoria, aunque todavía no se encuentra en plenitud física tras la lesión sufrida el pasado mes de mayo durante la final de la Liga MX.

“Si la lista final la hemos cerrado en 26 significa que está bien. Por supuesto que no está al 100%, va a estar en el banquillo. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido de mañana”, señaló el entrenador.

El estratega dejó abierta la posibilidad de utilizar al volante durante el compromiso, dependiendo de las circunstancias del encuentro.

“Hay que ir poco a poco, pero si mañana por cualquier cosa hay que jugarla toda, pues vamos a tener que hacerlo si lo creemos necesario”, agregó.

La decisión llega apenas dos días después de que Carrasquilla volviera a realizar trabajos sobre el césped junto al resto del grupo, en la fase final de su recuperación. El jugador había encendido las alarmas tras lesionarse en la final del Clausura mexicano mientras defendía los colores de Pumas.

Christiansen también confirmó que los 26 futbolistas inicialmente convocados se mantendrán en la lista definitiva gracias a la evolución positiva tanto de Carrasquilla como del guardameta Luis Mejía.

“Ha habido una muy buena y positiva recuperación de Coco y lo mismo con Luis Mejía”, afirmó.

Como consecuencia, Víctor Griffith y John Gunn, quienes permanecían como opciones de reemplazo, regresarán a sus respectivos clubes.

Respecto al duelo ante Ghana, Christiansen destacó la experiencia internacional de su rival y advirtió que no existe margen para la relajación en un torneo que ha mostrado partidos muy cerrados desde su inicio.

“Tenemos mucho respeto a Ghana. Es una selección con experiencia en los mundiales y sabemos que será un partido difícil, pero el equipo está muy bien, con muchos ánimos y con la confianza de que se puede ganar”, manifestó.

Por su parte, el capitán Aníbal Godoy aseguró que el grupo llega con ambición y convencido de que puede competir al máximo nivel.

“No solo venimos a competir. Tenemos esa ambición de querer más”, afirmó el mediocampista.

Godoy destacó el crecimiento que ha experimentado Panamá bajo la dirección de Christiansen y aseguró que el equipo mantiene intacta la ilusión de trascender en la competición.

“Creo que tengo una sensación muy grande y muy profunda en este momento de que terminando el día de mañana vamos a hacer historia”, expresó.

El capitán también consideró que una de las claves del encuentro será la solidez defensiva.

“Si estamos bien en defensa, bien ordenados, creo que futbolísticamente nosotros tenemos todo. La calidad técnica la tenemos, hay que estar bien concentrados y tratar de cometer los menos errores posibles”, sostuvo.

Panamá afrontará ante Ghana su segundo estreno mundialista de la historia, luego de su primera participación en Rusia 2018. En esta ocasión, el objetivo del conjunto canalero es superar la fase de grupos y escribir una nueva página en el fútbol nacional.