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Información útil

Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 3 de agosto

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 °C y 26 °C.
Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 °C y 26 °C. Elena Elisseeva
Por
Deborah Peña
  • 03/08/2026 06:08
En la mañana se mantendrán los aguaceros sobre el sector marítimo.

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica un lunes con lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en diversos sectores del país, especialmente durante la tarde, cuando se espera el mayor desarrollo de las precipitaciones.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevé un cielo nublado con lluvias de variada intensidad y tormentas desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas, condiciones que podrían extenderse hasta alrededor del mediodía. En horas de la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas y esporádicas, mientras que en el resto de la vertiente predominarán los intervalos nublados con algunos aguaceros y tormentas aisladas.

Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica que durante la madrugada habrá intervalos nublados con aguaceros y tormentas hacia el sur de Darién. En la mañana se mantendrán los aguaceros sobre el sector marítimo, con posibilidad de que algunas lluvias ingresen al sur de la península de Azuero, Panamá Este y Darién.

Durante la tarde se espera el periodo de mayor actividad, con aguaceros y tormentas de moderadas a fuertes desde Chiriquí hasta la península de Azuero. En el resto de la vertiente se prevén intervalos nublados con chubascos aislados y tormentas puntuales. Para la noche persistirán lluvias dispersas en Chiriquí y Veraguas, además de aguaceros aislados en el sur de Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 °C y 26 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre los 29 °C y 35 °C.

El índice máximo de radiación UV-B se ubicará entre 5 y 10, con niveles de riesgo que irán de moderados a muy altos, por lo que se recomienda tomar precauciones al exponerse al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

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