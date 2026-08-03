Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 3 de agosto

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> pronostica un lunes con lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en diversos sectores del país, especialmente durante la tarde, cuando se espera el mayor desarrollo de las precipitaciones.En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevé un cielo nublado con lluvias de variada intensidad y tormentas desde <b>Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas,</b> condiciones que podrían extenderse hasta alrededor del mediodía. En horas de la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas y esporádicas, mientras que en el resto de la vertiente predominarán los intervalos nublados con algunos aguaceros y tormentas aisladas.Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica que durante la madrugada habrá intervalos nublados con aguaceros y tormentas <b>hacia el sur de Darién</b>. En la mañana se mantendrán los aguaceros sobre el sector marítimo, con posibilidad de que algunas lluvias ingresen al sur de la península de <b>Azuero, Panamá Este y Darién.</b>Durante la tarde se espera el periodo de mayor actividad, con aguaceros y tormentas de moderadas a fuertes desde <b>Chiriquí hasta la península de Azuero</b>. En el resto de la vertiente se prevén intervalos nublados con chubascos aislados y tormentas puntuales. Para la noche persistirán lluvias dispersas en <b>Chiriquí y Veraguas, además de aguaceros aislados en el sur de Darién.</b>Las temperaturas máximas oscilarán entre los<b> 23 °C y 26 °C</b> en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre los <b>29 °C y 35 °C.</b>El índice máximo de radiación UV-B se ubicará entre 5 y 10, con niveles de riesgo que irán de moderados a muy altos, por lo que se recomienda tomar precauciones al exponerse al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.