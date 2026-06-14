Adalberto Carrasquilla ya hace trabajo de campo previo al debut de Panamá

Buenas noticias en la Selección de Panamá. Adalberto Carrasquilla, quien se lesionó el pasado 24 de mayo en la final de la Liga MX con el Pumas, empieza a ver la luz al final del túnel de cara al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mediocampista saltó al césped en el entrenamiento de este domingo 14 de junio y realizó carrera continua, así como también cambios de ritmo, esto en la recta final de su proceso de recuperación que lo ha tenido varias semanas marginado del terreno de juego.

Está fue la primera vez desde que empezó la concentración de Panamá en la que el jugador saltó al césped, ponerse los tacos y empezar a recobrar sensaciones en el césped.

El resto del equipo, se entrenó con normalidad, esto pesé a que el itinerario cambió un poco debido a la lluvia que dijo presente en el Nottawasaga Resort.

Los dirigidos por Thomas Christiansen realizaron trabajos de gimnasio antes de saltar al campo por la intensa lluvia. En esa misma línea, Edgardo Fariña se quedó en el gimnasio y no saltó al césped.

Previo al entrenamiento, Jiovany Ramos habló para los medios y señaló lo importante que ha sido tu actuación en los últimos meses para meterse a la lista final de los 26 convocados al Mundial.

Sumado a ello, se refirió a la ardua competencia que hay entre los zagueros para meterse entre los titulares.

“Ha sido mucho trabajo. Conozco la calidad de mis compañeros, más en la línea de los centrales y en la liga que están jugándose yo tenía hacer un mayor esfuerzo para aportar y estar en la lista final”, señaló el zaguero.

Carrasquilla había resultado lesionado durante la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul debido a un fuerte choque con el jugador Amaury García, del Cruz Azul.

Tras el impacto, ‘Coco’, tuvo que abandanar el encuentro y recibió atención médica durante varios minutos. ESPN también detalló que minutos antes, el panameño había protagonizado otra jugada fuerte.

A pesar de esta situación, Carrasquilla fue uno de los 26 convocados de la selección de Panamá para la cita mundialista.

En palabras de Christiansen: “no me puedo jugar el hecho de dejar afuera a Coco”, sin embargo, el mediocampista ha mejorado su condición tras la lesión logrando saltar al césped junto a sus compañeros.

El equipo panameño se volverá a ejercitar este lunes 15 de junio en miras al debut ante Ghana este miércoles 17 de junio.