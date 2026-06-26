Thomas Christiansen: ‘Será un partido exigente contra Inglaterra’

Se avecina el último partido de la selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026. El combinado panameño se enfrenta a Inglaterra en lo que será el último partido de la fase de grupos.

Tras confirmarse su eliminación, a Panamá tan solo le resta este compromiso para intentar sumar sus primeros puntos en el torneo, así como también sus primeras anotaciones siendo esta la única nación en no poder romper las redes de los 47 equipos restantes.

Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, habló en conferencia de prensa previo al encuentro y destacó varios puntos importantes de los ingleses.

“Son buenos a balón parado. Sabemos la fuerza que tienen, el buen lanzador que tienen que es (Declan) Rice pero no sabemos si jugará o no. Tendremos que estar muy atentos a los automatismos que hacen en balón detenido”, dijo.

Por otra parte, asumió el reto ante los ingleses, tomando en cuenta que será el último partido en esta Copa del Mundo 2026.

“Será un partido exigente ante Inglaterra. Tras los difíciles dos partidos que hemos tenido, quizás algunos jugadores estén un poco más cansados. Veremos si haremos algunos ajustes, pero todos están listos para el partido”.

En esa misma línea, Christiansen se mostró muy gratificante ante el rendimiento que tuvo Cristian Martínez en ese partido ante Croacia en el que también se llevó el premio al jugador más destacado.

“Cristian fue espectacular ante Croacia. Marcó números que no habíamos marcado en seis años”, relató el director técnico.

Al entrenador también se le preguntó sobre el hecho de las pausas de hidratación que implementó la FIFA para este certamen.

Christiansen dio su opinión y se mostró disconforme ante esta nueva regla. Incluso fue preguntado si esta normativa afectó el ritmo de los partidos ante Ghana y Croacia, sin embargo se limitó a decir que en los lugares donde hacía más frío no lo veía necesario, pero en otros sitios con mayor desgaste físico sí.

Hay que recordar que Panamá e Inglaterra se miden en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado 27 de junio en el estadio Nueva York Nueva Jersey a las 4:00 p.m. (hora local de Panamá).