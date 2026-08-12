Ébola en República Democrática del Congo deja más de 2.000 muertos y podría ser el brote más letal

La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) continúa avanzando y ya ha dejado 2.011 personas fallecidas entre 4.381 casos confirmados, según el más reciente balance de las autoridades sanitarias congoleñas, citado por la agencia AFP.

Esta es la 17.ª epidemia de ébola registrada en la RDC y una de las más graves que ha enfrentado el país. La cifra de fallecidos se aproxima al balance registrado durante la epidemia de 2018-2020, considerada hasta ahora la más letal en el país, con cerca de 2.300 muertos entre unos 3.500 casos.

El brote actual comenzó en la provincia de Ituri y posteriormente se extendió hacia otras zonas del noreste y este de la RDC. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la tasa de mortalidad se sitúa en 45,9%.

El ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, reconoció que la epidemia todavía no ha alcanzado su punto máximo. Según AFP, el funcionario estima que las autoridades podrían controlar la propagación durante los próximos tres meses y comenzar posteriormente a registrar una disminución de los contagios.

La situación genera preocupación entre los organismos internacionales debido a la rapidez con la que se ha extendido el virus y a las dificultades para responder en zonas afectadas por la violencia y la falta de recursos sanitarios.