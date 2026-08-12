Operación Tamiz: PGN Aprehende a 6 personas por presunta corrupción

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de su Fiscalía Anticorrupción y en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, desarrolló la Operación Tamiz, que dejó, hasta el momento, seis personas aprehendidas por la presunta comisión de delitos de corrupción de servidores públicos y contra la fe pública.

La investigación se desarrolla por hechos que presuntamente afectaron a la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP). Las diligencias judiciales, previamente autorizadas por un juez de garantías, se realizaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

Durante los operativos, las autoridades ubicaron armas de distintos tipos, documentos y equipos tecnológicos que estarían relacionados con la investigación. De acuerdo con la PGN, entre las seis personas aprehendidas figuran funcionarios, exfuncionarios y particulares.

Según dieron a conocer, la investigación comenzó luego de una denuncia presentada por la DIASP en febrero de 2026. La denuncia señalaba que un grupo de usuarios y funcionarios presuntamente actuaban en complicidad para presentar documentación falsa con el objetivo de obtener permisos para portar o adquirir armas de fuego.

La Operación Tamiz busca determinar la participación de los involucrados y esclarecer cómo se habría desarrollado el supuesto esquema de irregularidades dentro del proceso de expedición de permisos.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y actuando conforme a la Constitución y las leyes de la República.