Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 12 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este miércoles lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos del país, principalmente durante la madrugada y la tarde, mientras que en gran parte del territorio predominarán condiciones estables y cielos parcialmente nublados.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se esperan lluvias y tormentas sobre el Golfo de Panamá, con posibles incursiones hacia sectores costeros de la comarca Sambú, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y el sur de Los Santos.

Para la mañana, la cobertura nubosa disminuirá progresivamente, dando paso a un mayor calentamiento diurno. En horas de la tarde podrían registrarse aguaceros ocasionales y aislados en Chiriquí, el sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá Este y Norte, Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.

Durante la noche podrían formarse nuevos núcleos de lluvia y tormenta sobre el Golfo de Chiriquí, el Golfo de Panamá y sectores de las comarcas Emberá.

En el Caribe, se prevén lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada, principalmente sobre el Caribe Occidental. La mañana transcurrirá con cielo mayormente nublado y sin condiciones significativas, mientras que en la tarde la actividad lluviosa será aislada hacia la región central.

Para la noche, las precipitaciones podrían continuar en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y sectores orientales de Guna Yala.

El IMHPA informó que las temperaturas mínimas estarán entre 12 °C y 18 °C en áreas montañosas, mientras que en las zonas de menor altitud oscilarán entre 19 °C y 24 °C.

Durante el día, las máximas podrían alcanzar entre 26 °C y 35 °C, con los valores más elevados en sectores bajos y urbanos.

Además, el IMHPA advierte sobre niveles muy elevados de radiación UV-B, con índices entre 8 y 12, clasificados de muy altos a extremos. La mayor intensidad se registrará durante las horas de mayor insolación.

Las autoridades recomiendan a la población seguir las indicaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).