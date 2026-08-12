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Aumenta la cifra a 250 muertos tras terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

De La Espriella, señaló que los equipos de emergencia trabajan día y noche para encontrar a las personas desaparecidas.
De La Espriella, señaló que los equipos de emergencia trabajan día y noche para encontrar a las personas desaparecidas. Carlos Ortega / EFE
Por
Deborah Peña
  • 12/08/2026 06:45
Los organismos de socorro mantienen una carrera contrarreloj para localizar a personas que puedan continuar con vida bajo los escombros.

La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado lunes 10 de agosto aumentó a al menos 250, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

La agencia Reuters dio a conocer el nuevo balance, basado en información dada por autoridades locales. El fuerte movimiento telúrico dejó además miles de personas heridas y causó el colapso o graves daños en viviendas, edificios, centros de salud y otras infraestructuras, principalmente en zonas como Cali y Pereira.

Los organismos de socorro mantienen una carrera contrarreloj para localizar a personas que puedan continuar con vida bajo los escombros. Según dio a conocer el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en Pereira, los equipos de rescate lograron sacar con vida a una mujer de 32 años, un operativo que renovó las esperanzas de encontrar a más sobrevivientes.

De La Espriella, señaló que los equipos de emergencia trabajan día y noche para encontrar a las personas desaparecidas.

“Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos”, declaró el mandatario.

El terremoto mantiene a los equipos de emergencia desplegados en las zonas más afectadas mientras se evalúan los daños y continúa la búsqueda de sobrevivientes.

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