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El Mundial 2026 deja otra mala noticia para Panamá: baja en el ‘ranking’ FIFA

Panamá pierde terreno en el Ranking FIFA tras despedirse del Mundial 2026
Panamá pierde terreno en el Ranking FIFA tras despedirse del Mundial 2026 Fepafut
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/06/2026 10:16
El Mundial 2026 le pasó factura a Panamá, que perdió posiciones en la clasificación de la FIFA.

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La participación de la selección de Panamá en el Mundial 2026 no solo terminó con una eliminación en la fase de grupos, sino que también tuvo consecuencias en la más reciente actualización del Ranking FIFA. Tras caer ante Croacia en su segundo compromiso del torneo, el conjunto canalero volvió a perder posiciones en la clasificación mundial.

Panamá había llegado a la Copa del Mundo ocupando el puesto 34 del Ranking FIFA, impulsada por sus buenos resultados en los meses previos al torneo. Sin embargo, el debut con derrota por 1-0 frente a Ghana provocó un primer descenso de seis posiciones, ubicando al equipo en el lugar 40.

La situación se agravó luego del revés por 1-0 ante Croacia, resultado que selló la eliminación de los dirigidos por Thomas Christiansen en la fase de grupos. Como consecuencia, la selección panameña volvió a ceder puestos en la clasificación y ahora se ubica en la casilla 42 del Ranking FIFA.

Panamá va por un cierre positivo ante Inglaterra en el Mundial 2026

El descenso refleja el impacto que tienen los resultados del Mundial en la clasificación del máximo organismo del fútbol, donde cada partido influye en la suma de puntos de las selecciones participantes.

A pesar de la eliminación y la caída en el ranking, Panamá dejó una imagen competitiva durante el torneo, especialmente en el encuentro frente a Croacia, donde recibió elogios por su desempeño. Además, el mediocampista Cristian “Fulo” Martínez fue reconocido como el Jugador del Partido (MVP), convirtiéndose en el primer panameño en recibir esta distinción en un encuentro de una Copa del Mundo.

Ahora, la selección canalera buscará cerrar de la mejor manera su participación cuando enfrente a Inglaterra este sábado 27 de junio, en el último partido de la fase de grupos. El equipo intentará sumar un resultado positivo que le permita recuperar terreno en el Ranking FIFA y fortalecer su crecimiento de cara a futuros compromisos internacionales.

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