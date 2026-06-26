El Mundial 2026 deja otra mala noticia para Panamá: baja en el ‘ranking’ FIFA

La participación de la selección de Panamá en el Mundial 2026 no solo terminó con una eliminación en la fase de grupos, sino que también tuvo consecuencias en la más reciente actualización del Ranking FIFA. Tras caer ante Croacia en su segundo compromiso del torneo, el conjunto canalero volvió a perder posiciones en la clasificación mundial.

Panamá había llegado a la Copa del Mundo ocupando el puesto 34 del Ranking FIFA, impulsada por sus buenos resultados en los meses previos al torneo. Sin embargo, el debut con derrota por 1-0 frente a Ghana provocó un primer descenso de seis posiciones, ubicando al equipo en el lugar 40.

La situación se agravó luego del revés por 1-0 ante Croacia, resultado que selló la eliminación de los dirigidos por Thomas Christiansen en la fase de grupos. Como consecuencia, la selección panameña volvió a ceder puestos en la clasificación y ahora se ubica en la casilla 42 del Ranking FIFA.