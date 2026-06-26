El Mundial 2026 deja otra mala noticia para Panamá: baja en el ‘ranking’ FIFA

El descenso refleja el impacto que tienen los resultados del Mundial en la clasificación del máximo organismo del fútbol, donde cada partido influye en la suma de puntos de las selecciones participantes.A pesar de la eliminación y la caída en el ranking, Panamá dejó una imagen competitiva durante el torneo, especialmente en el encuentro frente a Croacia, donde recibió elogios por su desempeño. Además, el mediocampista <b>Cristian 'Fulo' Martínez</b> fue reconocido como el <b>Jugador del Partido (MVP)</b>, convirtiéndose en el primer panameño en recibir esta distinción en un encuentro de una Copa del Mundo.Ahora, la selección canalera buscará cerrar de la mejor manera su participación cuando enfrente a <b>Inglaterra</b> este <b>sábado 27 de junio</b>, en el último partido de la fase de grupos. El equipo intentará sumar un resultado positivo que le permita recuperar terreno en el Ranking FIFA y fortalecer su crecimiento de cara a futuros compromisos internacionales.