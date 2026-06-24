¿Quién es el Fulo Martínez? El jugador de Panamá que hizo historia en el Mundial 2026

Cristian Fulo Martínez se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada para Panamá en el Mundial 2026, tras una destacada actuación en el partido frente a Croacia disputado este martes 23 de junio. Su entrega, intensidad y liderazgo en el mediocampo lo llevaron a ser reconocido como el Jugador del Partido (MVP). A pesar de la derrota de la selección panameña por 1-0, el volante canalero fue el futbolista más destacado del encuentro, consolidándose como el gran referente de Panamá en uno de los compromisos más exigentes del torneo. Su desempeño no pasó desapercibido y lo convirtió en el primer jugador panameño en recibir un reconocimiento de este tipo en una Copa del Mundo.

¿Quién es Cristian Fulo Martínez?

Cristian Martínez, de 29 años, es mediocampista de la selección de Panamá y nacido en el barrio de El Chorrillo, una de las zonas más emblemáticas del fútbol panameño. En entrevista con la FIFA, el jugador recordó sus inicios y el esfuerzo que lo llevó hasta la élite del fútbol mundial, destacando que desde niño soñaba con llegar a un Mundial y triunfar en el escenario internacional. El propio futbolista ha señalado que cada día de su infancia lo iniciaba con la motivación de salir adelante, una mentalidad que hoy lo tiene como figura de la selección nacional.

Perfil deportivo y trayectoria