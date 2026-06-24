¿Quién es el Fulo Martínez? El jugador de Panamá que hizo historia en el Mundial 2026

Martínez actualmente juega como centrocampista en el <b>Hapoel Ironi Kiryat Shmona</b> de la Liga Premier de Israel, en condición de cedido por el <b>CD Plaza Amador</b>. Es internacional absoluto con la selección de Panamá desde 2016.A lo largo de su carrera ha pasado por múltiples clubes en distintos países, incluyendo:Chorrillo FCColumbus CrewPittsburgh Riverhounds (cesión)FC Cincinnati (cesión)Chicago FireLas Vegas Lights (cesión)Cádiz CFRecreativo Granada (cesión)Cádiz CF BPlaza AmadorMonagas SC (cesión)Najran SC Al-Jandal (cesión)Ironi Kiryat ShmonaFormado en el fútbol panameño con el <b>Chorrillo FC</b>, dio el salto muy joven al extranjero, especialmente a Estados Unidos, donde pasó por la MLS y otras ligas, acumulando experiencia que ha sido clave en su desarrollo competitivo.Hoy, con 29 años, Cristian 'Fulo' Martínez vive uno de los momentos más importantes de su carrera, al convertirse en figura mundialista y en símbolo del crecimiento del fútbol panameño en la élite internacional.