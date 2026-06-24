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¿Quién es el Fulo Martínez? El jugador de Panamá que hizo historia en el Mundial 2026

El “Fulo” Martínez, el panameño que sorprendió al mundo en el Mundial 2026
El “Fulo” Martínez, el panameño que sorprendió al mundo en el Mundial 2026 @martinez.cristian
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/06/2026 13:52
Cristian “Fulo” Martínez brilla ante Croacia y hace historia como MVP panameño en el Mundial 2026

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Cristian Fulo Martínez se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada para Panamá en el Mundial 2026, tras una destacada actuación en el partido frente a Croacia disputado este martes 23 de junio. Su entrega, intensidad y liderazgo en el mediocampo lo llevaron a ser reconocido como el Jugador del Partido (MVP).

A pesar de la derrota de la selección panameña por 1-0, el volante canalero fue el futbolista más destacado del encuentro, consolidándose como el gran referente de Panamá en uno de los compromisos más exigentes del torneo. Su desempeño no pasó desapercibido y lo convirtió en el primer jugador panameño en recibir un reconocimiento de este tipo en una Copa del Mundo.

¿Quién es Cristian Fulo Martínez?

Cristian Martínez, de 29 años, es mediocampista de la selección de Panamá y nacido en el barrio de El Chorrillo, una de las zonas más emblemáticas del fútbol panameño.

En entrevista con la FIFA, el jugador recordó sus inicios y el esfuerzo que lo llevó hasta la élite del fútbol mundial, destacando que desde niño soñaba con llegar a un Mundial y triunfar en el escenario internacional.

El propio futbolista ha señalado que cada día de su infancia lo iniciaba con la motivación de salir adelante, una mentalidad que hoy lo tiene como figura de la selección nacional.

Perfil deportivo y trayectoria

Martínez actualmente juega como centrocampista en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel, en condición de cedido por el CD Plaza Amador. Es internacional absoluto con la selección de Panamá desde 2016.

A lo largo de su carrera ha pasado por múltiples clubes en distintos países, incluyendo:

Chorrillo FC

Columbus Crew

Pittsburgh Riverhounds (cesión)

FC Cincinnati (cesión)

Chicago Fire

Las Vegas Lights (cesión)

Cádiz CF

Recreativo Granada (cesión)

Cádiz CF B

Plaza Amador

Monagas SC (cesión)

Najran SC

Al-Jandal (cesión)

Ironi Kiryat Shmona

Formado en el fútbol panameño con el Chorrillo FC, dio el salto muy joven al extranjero, especialmente a Estados Unidos, donde pasó por la MLS y otras ligas, acumulando experiencia que ha sido clave en su desarrollo competitivo.

Hoy, con 29 años, Cristian “Fulo” Martínez vive uno de los momentos más importantes de su carrera, al convertirse en figura mundialista y en símbolo del crecimiento del fútbol panameño en la élite internacional.

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