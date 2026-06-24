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Fútbol

Luka Modric elogia a Panamá tras su eliminación del Mundial: ‘Son un gran equipo’

Modric reconoce el gran partido de Panamá tras la victoria de Croacia en el Mundial
Modric reconoce el gran partido de Panamá tras la victoria de Croacia en el Mundial Bienvenido Velasco | EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/06/2026 11:36
Panamá cayó 1-0 ante Croacia y quedó eliminada del Mundial, aunque cerró su participación con elogios de Luka Modric y el MVP para Cristian “Fulo” Martínez.

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La selección de Panamá quedó fuera de la Copa Mundial tras caer 1-0 ante Croacia en la fase de grupos, en un partido disputado este martes 23 de junio. A pesar del resultado, el combinado canalero dejó una buena imagen sobre el terreno de juego y recibió elogios de una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Al término del encuentro, el capitán de la selección croata, Luka Modric, destacó el desempeño del equipo panameño y valoró el nivel mostrado durante el compromiso.

“Son un gran equipo en verdad. Han hecho un gran partido. Suerte”, expresó Modric a su salida del estadio.

Aunque Panamá no logró avanzar a la siguiente ronda, su actuación ante Croacia fue competitiva y dejó sensaciones positivas, especialmente por la intensidad, el orden y la entrega mostrada frente a una de las selecciones más fuertes del torneo.

Uno de los nombres más destacados del encuentro fue el del mediocampista panameño Cristian “Fulo” Martínez, quien fue reconocido como el Jugador del Partido (MVP) tras su actuación ante el conjunto croata.

El reconocimiento coloca al volante panameño entre los futbolistas más sobresalientes de la jornada mundialista, compartiendo protagonismo con figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Jude Bellingham.

Pese a la eliminación, Panamá cerró su participación dejando una imagen digna y competitiva en el escenario más importante del fútbol, con un rendimiento que incluso fue reconocido por rivales de talla mundial como Luka Modric.

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