Luka Modric elogia a Panamá tras su eliminación del Mundial: ‘Son un gran equipo’

La <b>selección de Panamá </b>quedó fuera de la<b> Copa Mundial </b>tras caer 1-0 ante Croacia en la fase de grupos, en un partido disputado este martes 23 de junio. A pesar del resultado, el combinado canalero dejó una buena imagen sobre el terreno de juego y recibió elogios de una de las grandes figuras del fútbol mundial.Al término del encuentro, el capitán de la selección croata, <b>Luka Modric</b>, destacó el desempeño del equipo panameño y valoró el nivel mostrado durante el compromiso.<b>'Son un gran equipo en verdad. Han hecho un gran partido. Suerte',</b> expresó Modric a su salida del estadio.