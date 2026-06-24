Luka Modric elogia a Panamá tras su eliminación del Mundial: ‘Son un gran equipo’

La selección de Panamá quedó fuera de la Copa Mundial tras caer 1-0 ante Croacia en la fase de grupos, en un partido disputado este martes 23 de junio. A pesar del resultado, el combinado canalero dejó una buena imagen sobre el terreno de juego y recibió elogios de una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Al término del encuentro, el capitán de la selección croata, Luka Modric, destacó el desempeño del equipo panameño y valoró el nivel mostrado durante el compromiso.

“Son un gran equipo en verdad. Han hecho un gran partido. Suerte”, expresó Modric a su salida del estadio.