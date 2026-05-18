Luka Modrić jugará su quinto Mundial contra Panamá: Lista oficial de Croacia

La selección de Croacia finalmente reveló su lista de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los croatas serán rival de Panamá dentro del grupo L del torneo por lo que esta lista seguramente estará en la mira de todo el cuerpo técnico del cuadro panameño. Panamá y Croacia se verán las caras el martes 23 de junio en Toronto, Canadá.

Zlatko Dalic, entrenador del conjunto croata decidió hacer el llamado del jugador emblema del equipo, Luka Modric. A pesar de su gran veteranía y sus 40 años en su espalda, el jugador del Milán aún cree que puede seguir aportando dentro y fuera del terreno de juego.

El croata, quien se unirá al club de los jugadores que jugaron al menos en cinco ediciones de una Copa del Mundo, demostró con creces durante la temporada que aún está para competir en grandes escenarios, así como también en momentos tan exigentes como lo es un Mundial.

Solo hay que ver sus números con el cuadro italiano. Titular indiscutible con Massimiliano Allegri, ha jugado 36 partidos entre todas las competencias esta temporada, de los cuales 33 han sido en Serie A, dos en Copa de Italia y uno en la Supercopa de Italia.

Recientemente el croata sufrió una doble fractura en el pómulo izquierdo por lo que se perdió algunos juegos con el cuadro italiano, pero ya está de vuelta al equipo para ayudar a los suyos a certificar su pase a la Champions League para la siguiente temporada.

En la lista también se destacan los nombres del portero Dominik Livakovic del Dinamo de Zagreb, quien fue figura en el Mundial de Catar 2022.

Otro de los veteranos en la convocatoria es Ivan Perisic del PSV. El histórico jugador de 37 años está viviendo una segunda juventud con el cuadro neerlandés y en la reciente campaña participó en 24 anotaciones (10 goles y 14 asistencias) en 43 juegos disputados.

A pesar de seguir entre algodones, Josko Gvardiol del Manchester City también fue convocado para el Mundial 2026. El defensor volvió a la dinámica del equipo inglés el pasado 13 de mayo ante el Crystal Palace, luego de haber sufrido varios percances físicos.

Sin embargo, el central, quien ha jugado más de lateral por izquierda esta campaña, sigue siendo de la confianza del entrenador Dalic. El otro croata del City que fue convocado fue Mateo Kovacic.

Vale la pena recordar que Croacia finalizó subcampeón del mundo en Rusia 2018 y se quedó con el tercer puesto en Catar 2022.