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Fútbol

Cristian ‘Fulo’ Martínez destaca en el Mundial 2026 y gana un premio ante Croacia

Cristian Martínez, la figura de Panamá ante Croacia en el Mundial
Cristian Martínez, la figura de Panamá ante Croacia en el Mundial @fifaworldcup
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/06/2026 20:58
Fulo Martínez recibe el premio al Jugador del Partido pese a la derrota de Panamá ante Croacia.

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El mediocampista panameño Cristian “Fulo” Martínez fue reconocido como el Jugador del Partido (MVP) tras la actuación de la selección de Panamá frente a Croacia, en el encuentro disputado este martes 23 de junio por la Copa del Mundo 2026.

A pesar de la derrota canalera por 1-0 ante el conjunto croata, Martínez destacó como una de las principales figuras del compromiso y se quedó con la distinción individual, en un partido en el que compartió protagonismo en la cancha con referentes de la talla de Luka Modric e Ivan Perisic.

El reconocimiento coloca al volante panameño entre los nombres más sobresalientes de la jornada mundialista, junto a figuras como Cristiano Ronaldo y Jude Bellingham, quienes también fueron premiados este martes como los mejores jugadores de sus respectivos encuentros con Portugal e Inglaterra.

La actuación de “Fulo” Martínez fue una de las notas más destacadas para Panamá en un duelo de alta exigencia frente a un rival con amplia experiencia internacional. Su despliegue, manejo del balón y aporte en la mitad de la cancha le valieron el premio al mejor jugador del partido, incluso en medio de un resultado adverso para la selección nacional.

Sin embargo, el reconocimiento individual no fue suficiente para evitar la eliminación de Panamá del Mundial 2026. La derrota ante Croacia dejó a los dirigidos por Thomas Christiansen sin opciones de avanzar a la siguiente ronda, cerrando así su participación en la fase de grupos.

Aunque la “Sele” no logró mantenerse con vida en el torneo, la actuación de Cristian Martínez dejó una nota positiva para el fútbol panameño al imponerse como el jugador más destacado del encuentro frente a una selección plagada de figuras de la élite europea.

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