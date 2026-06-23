Cristian ‘Fulo’ Martínez destaca en el Mundial 2026 y gana un premio ante Croacia

El mediocampista panameño <b><a href="/tag/-/meta/cristian-martinez">Cristian 'Fulo' Martínez</a></b> fue reconocido como el <b>Jugador del Partido (MVP)</b> tras la actuación de la selección de Panamá frente a Croacia, en el encuentro disputado este martes 23 de junio por la <b>Copa del Mundo 2026</b>.A pesar de la derrota canalera por <b>1-0</b> ante el conjunto croata, Martínez destacó como una de las principales figuras del compromiso y se quedó con la distinción individual, en un partido en el que compartió protagonismo en la cancha con referentes de la talla de <b>Luka Modric</b> e <b>Ivan Perisic</b>.