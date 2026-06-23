Cristian ‘Fulo’ Martínez destaca en el Mundial 2026 y gana un premio ante Croacia

El mediocampista panameño Cristian “Fulo” Martínez fue reconocido como el Jugador del Partido (MVP) tras la actuación de la selección de Panamá frente a Croacia, en el encuentro disputado este martes 23 de junio por la Copa del Mundo 2026. A pesar de la derrota canalera por 1-0 ante el conjunto croata, Martínez destacó como una de las principales figuras del compromiso y se quedó con la distinción individual, en un partido en el que compartió protagonismo en la cancha con referentes de la talla de Luka Modric e Ivan Perisic.

El reconocimiento coloca al volante panameño entre los nombres más sobresalientes de la jornada mundialista, junto a figuras como Cristiano Ronaldo y Jude Bellingham, quienes también fueron premiados este martes como los mejores jugadores de sus respectivos encuentros con Portugal e Inglaterra.