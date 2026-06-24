Panamá vuelve a ejercitarse pensando en Inglaterra

Superado el capítulo ante Croacia, Panamá ya piensa en el último partido ante Inglaterra en esta fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo panameño, ya eliminado del torneo, se volvió a ejercitar en su campamento en Canadá. Los jugadores que no vieron acción ante Croacia y los que sumaron menos de 60 minutos de juego se entrenaron en el campo de juego, mientras que los titulares y los que sumaron una mayor cantidad de minutos hicieron trabajos de recuperación.

La derrota ante Croacia dejó moralmente golpeado al equipo, ya que este partido dependía mucho de su clasificación a la siguiente fase. A pesar de ello, se vio un buen ambiente en el entrenamiento a pocos días del partido ante Inglaterra en Nueva York, Estados Unidos.

En cuanto a la planificación del equipo, la selección viajará este jueves 25 de junio a la ciudad estadounidense a eso de las 4:00 p.m. (hora local) y desde ahí culminar su preparación para el compromiso ante los ingleses.

Se espera que el equipo se entrene en los siguientes en el complejo deportivo del New York Red Bulls, mientras que no harán reconocimiento de cancha el día previo al cotejo.

Panamá culminará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 27 de junio ante Inglaterra. El partido se disputará en el estadio Nueva York Nueva Jersey a las 5:00 p.m. (hora local de Panamá).