Sigue la incertidumbre sobre Adalberto Carrasquilla a un día del partido contra Croacia

La selección de Panamá aún tiene vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los dirigidos por Thomas Christiansen no pueden fallar en su cita ante Croacia cuando se enfrenten este martes 23 de junio por la Jornada 2 de la fase de grupo del torneo en el estadio Toronto en Canadá.

A un día de ese enfrentamiento, el equipo se entrenó nuevamente, esta vez en el Centennial Park en la ciudad de Toronto. Sin embargo, sigue llamando mucho la atención la ausencia de Adalberto Carrasquilla.

El mediocampista sigue sin entrenarse con el equipo, esto a tan solo un día de ese crucial partido ante Croacia. En los 15 minutos que la prensa estuvo presente en ese último entrenamiento, el jugador del Pumas continuó haciendo trabajo diferenciado y no saltó al césped con el resto de sus compañeros.

Existe mucho hermetismo sobre la actual condición de Carrasquilla, pero lo cierto es que tiene muy pocas probabilidades de participar en el partido ante Croacia esto debido a que no ha cumplido aún un entrenamiento con el grupo desde que inició la concentración en Toronto.

Por otra parte, antes del entrenamiento hablaron con los medios Orlando Mosquera, José Fajardo y Amir Murillo quienes coincidieron en una cosa; Croacia será un rival difícil a vencer, pero confían en podrán dar la sorpresa este martes ante la afición panameña.

“Este es un grupo muy alegre y comprometido. Eso ha mantenido el grupo más unido, tratamos de ser una familia”, destacó Mosquera.

En esa misma línea, Fajardo afirmó que no esperaban la derrota ante Ghana. “Teníamos grandes expectativas, hicimos un buen primer tiempo y los que estaban lo dieron todo. Nos queda la duda de lo que hicimos en la segunda mitad. Bajamos el ritmo, no jugamos con la misma intensidad, pero el grupo sigue motivado. Sabemos el rival que es Croacia e irán con todo ante nosotros”.

En el caso de Murillo, recordó que “Croacia es una selección que quiere la pelota, es un rival que te va a presionar y no como Ghana que estaba en bloque bajo. Espero que tengamos más oportunidades en ataque y podamos hacer los goles”.

Panamá y Croacia se medirán en el estadio Toronto a las 6:00 p.m. (hora local de Panamá) este martes 23 de junio.