Magistrada salva su voto: advierte que Corte evitó analizar el fondo de demanda contra la Policía Municipal

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó admitir la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Policía Nacional contra el Acuerdo 162 de 2025, mediante el cual el Consejo Municipal de Panamá creó la Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá. Sin embargo, la decisión no fue unánime y dejó en evidencia diferencias sobre si el máximo tribunal debía analizar el fondo del caso.

Con el voto de la mayoría de los magistrados, la Corte concluyó que la acción presentada por el abogado Abraham Ricardo Rosas Araúz, en representación de la Policía Nacional, no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitida, al considerar que sus argumentos se centraban en cuestionamientos de legalidad y no desarrollaban de forma suficiente una confrontación directa entre el Acuerdo 162 y la Constitución.

En su resolución, la CSJ precisó que una demanda de inconstitucionalidad debe explicar con claridad cómo una norma infringe disposiciones constitucionales específicas.

A juicio de la mayoría, aunque el demandante alegó que el acuerdo municipal invadía competencias reservadas al Estado en materia de seguridad pública, los señalamientos consistían en apreciaciones generales y no desarrollaban un concepto de infracción que permitiera abrir un debate de constitucionalidad.

El fallo también sostiene que varios de los cuestionamientos formulados se orientaban a una presunta violación del principio de legalidad, materia que, debe ventilarse mediante otra vía jurisdiccional distinta a la acción de inconstitucionalidad.