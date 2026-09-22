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Embarcación se incendia cerca de isla Perico; autoridades atienden la emergencia

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni las causas que provocaron el incendio
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni las causas que provocaron el incendio Tomada de redes sociales | Bomberos de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 22/09/2026 07:30
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni las causas que provocaron el incendio

Una embarcación se incendió en la noche de este lunes 21 de septiembre en aguas cercanas a isla Perico, aproximadamente a una milla náutica del Astillero Naval Subteniente Rigoberto Castillo.

Según dio a conocer el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el reporte fue recibido a través de la línea de emergencia 108, por lo que de inmediato se desplegaron los medios marítimos para atender la emergencia y brindar apoyo en el área. Las labores de control y extinción del incendio se mantienen en desarrollo.

El operativo se realiza de manera conjunta con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá, con el objetivo de controlar la emergencia registrada en las aguas próximas a isla Perico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni las causas que provocaron el incendio

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