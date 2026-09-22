Embarcación se incendia cerca de isla Perico; autoridades atienden la emergencia

Una embarcación se incendió en la noche de este lunes 21 de septiembre en aguas cercanas a isla Perico, aproximadamente a una milla náutica del Astillero Naval Subteniente Rigoberto Castillo.

Según dio a conocer el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el reporte fue recibido a través de la línea de emergencia 108, por lo que de inmediato se desplegaron los medios marítimos para atender la emergencia y brindar apoyo en el área. Las labores de control y extinción del incendio se mantienen en desarrollo.

El operativo se realiza de manera conjunta con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá, con el objetivo de controlar la emergencia registrada en las aguas próximas a isla Perico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni las causas que provocaron el incendio