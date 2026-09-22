Cuatro personas son conducidas tras operativo por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

Cuatro personas fueron conducidas durante la Operación Centinela, desarrollada por la Fiscalía Metropolitana en distintos puntos del país como parte de una investigación por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Las diligencias fueron realizadas por la Sección de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana, con el apoyo de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y de la Oficina de Interpol Panamá.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, se efectuaron múltiples registros y allanamientos en sectores de Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito, donde se recabaron indicios relacionados con las investigaciones por la presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual.

Como resultado del operativo, las autoridades condujeron a cuatro personas y decomisaron diversos equipos tecnológicos que serán analizados como parte de las investigaciones. Entre los artículos incautados se encuentran 13 dispositivos USB, nueve teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles y siete discos duros.

La investigación penal se inició el 7 de julio de 2026 y las personas conducidas serán puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente para el desarrollo del proceso establecido por la legislación panameña.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, en respeto de las garantías procesales y de los derechos establecidos en la Constitución y las leyes.