Josué Vergara, José Córdoba y Andrés Andrade causan baja de la selección de Panamá para gira asiática

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó este martes que los jugadores Josué Vergara, José Córdoba y Andrés Andrade causaron baja de la Selección Mayor de Panamá para los próximos partidos amistosos correspondientes a la gira asiática.

Córdoba, defensor del Norwich City, presentó problemas en su tobillo izquierdo luego de disputar los 90 minutos del partido del pasado domingo 20 de septiembre, en el que su equipo cayó 4-3 ante el Bolton, en la segunda división de Inglaterra.

La Federación solicitó al club las pruebas médicas correspondientes para confirmar la lesión, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

En el caso de Vergara, jugador del KAA Gent de Bélgica, el futbolista presentó una molestia muscular después de disputar el partido completo del pasado sábado 19 de septiembre, cuando su equipo derrotó 2-1 al Standard de Lieja en la primera división belga.

La FPF también se mantiene a la espera de las pruebas médicas solicitadas al club para confirmar la condición del jugador.

Por su parte, Andrés Andrade, del LASK Linz, sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el encuentro que disputó el pasado domingo 20 de septiembre ante el Hartberg, correspondiente a la Bundesliga de Austria. El partido terminó con un empate 3-3.

Tras el encuentro, el club envió a la Federación las pruebas médicas, incluida la resonancia magnética realizada al jugador, con la que se confirmó la lesión de acuerdo con el protocolo de convocatoria para partidos de fecha FIFA.

Ante estas tres bajas, la Selección Nacional no realizará nuevos llamados y se mantendrá, por el momento, con el grupo actual de 24 jugadores para la gira por Asia.