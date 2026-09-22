Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo

La Procuraduría General de la Nación informó sobre la aprehensión de exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña González, quien ocupó el cargo durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), por su presunta vinculación con los delitos de Enriquecimiento Injustificado y Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales).

La diligencia se realizó en el sector de Cerro Viento, en el distrito de San Miguelito, como parte de la denominada “Operación Tamías”, encabezada por la Fiscalía Superior Anticorrupción con apoyo de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional. Durante el operativo también fueron ubicados indicios relacionados con la investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso habría generado una lesión económica aproximada de $428,000. La investigación penal fue iniciada en agosto de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, luego de recibir un informe de auditoría de la Contraloría General de la República fechado en mayo de este año.

Según la información oficial, el análisis de la Contraloría detectó una diferencia entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo ser determinado. A partir de estos hallazgos se ordenaron medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria.

La aprehendida será puesta a disposición de las autoridades judiciales para las audiencias correspondientes, donde se determinarán las medidas que correspondan dentro del proceso.

La Procuraduría reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, bajo las garantías procesales y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y las leyes panameñas.