Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 22 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé condiciones propias de la temporada lluviosa en distintas regiones del país durante este martes 22 de septiembre.

La atmósfera se mantiene condicionalmente inestable debido a la presencia de la vaguada monzónica sobre el istmo centroamericano, que cruza hacia el Caribe panameño, además de sistemas de bajas presiones ubicados tanto en el Pacífico como en el mar Caribe, informó el IMHPA en su boletín meteorológico N.° 1.

Para la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan cielos nublados con lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro. En horas de la tarde y noche podrían registrarse episodios nubosos, lluvias intermitentes y algunos aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se prevén aguaceros aislados en sectores de las costas y cordilleras de Darién y Panamá Este, además del sur de Azuero y Veraguas, así como en el golfo y las costas de Chiriquí.

Para la tarde y noche, el pronóstico contempla episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Panamá Norte, Panamá Centro, Panamá Oeste y Panamá Este, además del golfo y Darién, el sur de Azuero y Veraguas y la provincia de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 10 °C y 19 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 28 °C y 31 °C.

El IMHPA también pronostica índices de radiación UV-B entre moderados y muy altos durante las horas de la tarde en ambas vertientes.