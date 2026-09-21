Nuevas auditorias, cautelación de bienes y un expediente enviado al Ministerio Público

Una serie de medidas contra exministros y actuales directores de entidades ha adoptado la Contraloría General de la República. La entidad ordenó una medida precautoria sobre bienes y fondos del exministro consejero José Alejandro Rojas Pardini, por un monto de hasta $774,462.64, y remitió al Ministerio Público el informe de auditoría realizado en los Bomberos de Panamá, que revela una posible lesión patrimonial de $116,498.67 y menciona al exministro de Gobierno Roger Tejada.

Mediante la Resolución N.º 2927-2026-DNA/MP, del 17 de septiembre de 2026, se ordenó el secuestro de fondos, vehículos y otros activos contra el exministro Rojas.

La Contraloría explicó que estas acciones son de carácter precautorio y responden a los procedimientos previstos en la legislación para resguardar el patrimonio del Estado.

La entidad informó, además, que entregó al Ministerio Público el informe de auditoría realizado en los Bomberos de Panamá, en el que se menciona al exministro Tejada como posible responsable de una lesión patrimonial por $116,498.67.

Según el informe, los fondos fueron utilizados para la adecuación del Centro de Rehabilitación Femenina La Esmeralda, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, provincia de Panamá.

La auditoría, que abarcó el período comprendido entre el 2 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, incluyó la revisión de controles internos, documentos, cotizaciones, facturas y adquisiciones de equipos e insumos destinados a los servicios de atención médica, emergencia y rescate.

La revisión también determinó incumplimientos de la ley que crea la entidad, ausencia de documentos fuente y activos fijos sin registrar.

Rojas Pardini y Tejada fueron ministros durante el gobierno de Laurentino Cortizo y se suman a otros exfuncionarios investigados por el Ministerio Público, a quienes la Contraloría les ha ordenado medidas cautelares sobre sus bienes.