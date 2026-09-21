Ministro del MOP: el debate entre el ‘conflictos de interés’ y el ‘músculo’, durante la sustentación de presupuesto

fueron casi nueve horas en las que más que sustentar el presupuesto del próximo año, el titular de Obras Públicas fue cuestionado por contrataciones y posibles conflictos de interés, hechos revelados en investigaciones periodísticas de La Estrella de Panamá.

“Ministro es un tema delicado lo que le voy a mencionar, pero quiero hacerlo en el marco del respeto, de antemano lo advierto”, sentenció el diputado Jonathan Vega y prosiguió:

“En algún momento tuvo una empresa, tiene una empresa que es Inversiones Los Tres, y dio adendas siendo ministro a esta empresa con la que tuvo vínculo [...] y dijo que actuó de buena fe pero el desconocimiento de la ley no lo exime de responsabilidad”.

De esta manera, el diputado de Vamos, se refirió al contenido de la investigación periodística Ministro del MOP: de empresario contratista a ‘inspector’ de su propio proyecto, publicada por este periódico el 8 de junio pasado que evidenció que Andrade incrementó el precio de una obra en la que nueve meses era parte.

Se trata de la carretera a Santa Catalina, en la provincia de Veraguas, que fue licitada y adjudicada en el gobierno pasado al consorcio conformado por la empresa Inversiones Los Tres, que era presidida por Andrade, y Asfaltos Panameños, por $10,6 millones

Al asumir como ministro, Andrade firmó dos adendas, una modificaba aspectos técnicos y la segunda incrementó el valor de la obra en $1,6 millones.

Andrade, ya como ministro, y que abandonó el consorcio el 26 de junio de 2024, firmó la adenda con quien fue su socio -nueve meses antes-. De igual manera, la inspeccionó y manifestó su satisfacción por los trabajos.

Las normas relacionadas a la prevención del conflicto de interés en el país, la Ley 38 de 2000 y la Ley 316 de 2022 establecen que la autoridad debe declarar impedimento de conocer procesos si dos años antes tuvo proceso en la formación del negocio o proceso.

Posteriormente, Andrade en una entrevista en Arcamedia, dónde le preguntaron por la investigación de La Estrella de Panamá indicó que no declaró conflicto de interés por desconocimiento de la norma.

“Yo cedí ese contrato antes de que fuera ministro. Volviendo al punto que tanto tildan, de que el desconocimiento de la causa no me exime de culpa, lo único que tengo que decirle es que tampoco significa que porque no conozca la norma soy culpable. Yo me asesoré con mis abogados privados, ellos dicen que yo no cometí ningún conflicto de interés” ripostó Andrade ayer.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que investigue el posible conflicto de interés.

El ‘músculo’ del MOP

Luis Duke, comisionado de Presupuesto del Legislativo solicitó explicaciones por las contrataciones directas del MOP, citando la publicación de este periódico que reveló que en 23 meses los contratos directos del MOP ya superan el monto de los ejecutados directamente en los cinco años de gestión del MOP del gobierno pasado.

Las nota: Obras públicas a dedo: así se contratan los proyectos en el MOP, del 14 de septiembre, precisó que del 1 de julio de 2024 al 4 de junio pasado se contrataron $363 millones, mientras que en el quinquenio pasado fueron $225 millones.

“En total por contratos directos en los primeros dos años es el 15%”del total de contrataciones se defendió Andrade, unos $375,2 millones, actualizó el dato.

En la investigación periodística: Las favoritas del MOP: contratos directos y licitaciones millonarias, del 15 de septiembre, este diario reveló que son ocho las empresas que se llevan el 64% de las contrataciones tanto directas y licitaciones.

Entre estas Constructora Meco, Rodsa y Bagatrac que admitieron pagar coimas en para la cuenta de Blue Apple Services, un caso de blanqueo de capitales.

A la lista de las favoritas también se incorporó Asfaltos Panameños, S.A., liderada por el socio del ministro en otros proyectos del gobierno anterior.

“Viendo el detalle de las 30 empresas hay 8 que concentran el 64% de los contratos” ripostó Duke, de la coalición Vamos, quien añadió que además de leer la investigación de este diario, basada en datos del portal de compras públicas: Panamá Compra, él mismo verificó la información.

“Son $150 millones más en dos años, en el tema de contrataciones públicas[...]” y preguntó ¿por qué se les seguía contratando con estos precedentes y qué controles se tenían para evitar que la situación de corrupción se repita?”, recalcó.

A su turno, Andrade dijo que las empresas tenían “musculo” financiero porque cobran al final de ejecutar las obras en las emergencias.

La “respuesta aún no me la ha dado ministro, y no es para complacerme, es darle respuesta al pueblo panameño”, rebatió Duke.

El ministro dijo que su equipo en el MOP era serio y que le solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría a las contrataciones directas.

Al respecto, en dos declaraciones públicas el contralor Anel Flores, ha respaldado la labor del Andrade calificándolo los cuestionamientos como “morbo”.

De igual manera, el funcionario anunció que a raíz de las publicaciones de este medio que evidenciaron que los zarzos eran contratos directos, con posibles sobrecostos y a empresas con polémico historial, comentó que los otros 50 serán licitados.

Llave en mano para 2027

En tanto, durante la sustentación del presupuesto para el próximo año, el MOP informó que la partida más elevada dentro de su presupuesto de inversión serán las obras “llave en mano”, con $337,6 millones

La cifra equivale al 36.9% de los $915.5 millones recomendados para inversión, según la sustentación realizada por Andrade ante la Comisión de Presupuesto.

El MOP presentó un presupuesto recomendado de $953.9 millones para 2027. De este monto, $38.4 millones, equivalentes al 4.02%, corresponden a funcionamiento, mientras que el 95.98% será dirigido a proyectos de infraestructura.

Al incorporar las transferencias para el Metro de Panamá, la cifra registrada dentro del presupuesto del ministerio asciende a $1,249.6 millones. Andrade aclaró, sin embargo, que esos fondos no son administrados ni ejecutados por el MOP, sino canalizados desde la Cuenta Única del Tesoro hacia la empresa ferroviaria.

Después de las obras llave en mano, los proyectos nuevos recibirán $176.8 millones, equivalentes al 19.3% de la inversión. Para los proyectos de continuidad se contemplan $123.1 millones, mientras que las obras de continuidad correspondientes al programa Paso Firme recibirán $119,9 millones.

Los proyectos desarrollados mediante esquemas híbridos representarán el 6.2% y las asociaciones público-privadas, el 5.1%. Además, se asignarán $31.9 millones a obras llave en mano de Paso Firme y $22.9 millones para atender puntos críticos.