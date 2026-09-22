Citi mira los proyectos de Panamá y pide cuidar el grado de inversión

También abarcaron las inversiones proyectadas para el Canal de Panamá. Al respecto, Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), presentó una breve exposición sobre los proyectos en marcha, que incluyen dos nuevos puertos, un gasoducto, un corredor logístico y el embalse de río Indio.

Mulino y Fraser conversaron sobre el nuevo proyecto de Petroterminal de Panamá, la interconexión eléctrica con Colombia y Ecuador, el muelle multipropósito de Puerto Armuelles, el tren Panamá-David, la Línea 3 del Metro, la ampliación de las autopistas con ENA, así como diversas iniciativas en salud, educación y el sector agropecuario.

El encuentro se da en el marco de la gira que realiza el mandatario en Nueva York como parte de su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) esta semana.

Sin embargo, el banco recomendó a Panamá mantener su grado de inversión, advirtiendo que los programas de financiamiento global “serán cada vez más selectivos”.

Durante un encuentro con el presidente de la República, José Raúl Mulino, este lunes, la directora ejecutiva del Grupo Citi (Citibank), Jane Fraser, mostró interés en respaldar los proyectos desarrollados por el Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Las proyecciones sobre las nuevas valoraciones del grado de inversión que podría tener Panamá para este 2026 parecen no pasar desapercibidas por el mercado internacional.

Proyecciones

El mandatario informó que Panamá registró un crecimiento robusto del 5.5% en el primer semestre del año.

“Vamos a un muy buen ritmo y esperamos superar las proyecciones de crecimiento del FMI para este año de 3.8%. Lo más valioso de esta noticia es que es un crecimiento sostenido y diversificado. Esto lo hemos logrado con disciplina fiscal, estabilidad y, más que un buen plan de gobierno, un gobierno que los escucha a ustedes, los inversionistas, y al sector privado”, explicó Mulino.

El presidente indicó que el Canal sigue siendo la columna vertebral del sector logístico, respaldado por un plan de inversión de $8,500 millones para los próximos años que incluye el reservorio del río Indio, nuevas terminales portuarias y un corredor logístico intermodal.

Afirmó que este salto estratégico permitirá al país consolidarse como el puerto que permitirá acceder a todo el mundo, facilitando la manufactura, el valor agregado y la redistribución de mercancías.

Como parte de estas prioridades, Mulino destacó la implementación de un Port Community System para interconectarse en tiempo real con todos los actores de la cadena de suministro y agilizar el flujo de carga.

En el ámbito de la tecnología e innovación, Mulino resaltó la incorporación de Panamá a Pax Silica, la alianza liderada por Estados Unidos junto a más de treinta países, para asegurar las cadenas de suministro de semiconductores e inteligencia artificial. Panamá tiene un potencial enorme en estas áreas y estamos preparados para estas inversiones, aseguró.

También indicó que el gobierno de Panamá lanzó la Estrategia Nacional de Tecnologías Avanzadas: Semiconductores, Microelectrónica e Inteligencia Artificial. Otro de los pilares abordados fue el esfuerzo gubernamental por rescatar el prestigio internacional del país.

“El año pasado salimos de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea gracias a un esfuerzo diplomático, técnico y legal sin precedentes. Mantenemos nuestra estrategia institucional para salir de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, y confiamos en que este avance sea reconocido formalmente en los próximos meses”.

Otra fortaleza de la economía panameña es el turismo, dijo Mulino ante los inversionistas y la alta gerencia de Citi.

Destacó que, a julio de este año 2026, se registra un 19.3% de crecimiento de visitantes, cifras que se ven complementadas por el lanzamiento de la nueva marca país “Panamá, Anfitrión del Mundo”.

“No es un eslogan nuevo, es la forma más honesta que encontramos de describir lo que ya veníamos haciendo: recibir con generosidad y potenciar prosperidad”, recalcó Mulino.