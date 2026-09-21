Panamá pierde dinamismo democrático y cae en Estado de Derecho

El índice Global State of Democracy 2026 ubica al país en un rango medio. International IDEA advierte que el principal desafío está en fortalecer la certeza jurídica, la aplicación homogénea de las normas Panamá no registra un deterioro generalizado de su democracia, pero tampoco avanza al ritmo de otros países. Esa es una de las principales lecturas que surgen del Global State of Democracy 2026 (GSoD), elaborado por International IDEA, y de la explicación ofrecida por la propia organización sobre los resultados de Panamá. El país mantiene una posición relativamente favorable en Representación, con el puesto 36 del ranking mundial, mientras Derechos permanece en el puesto 62. En cambio, Estado de Derecho cae de la posición 71 a la 79 y Participación baja de la 62 a la 68. La caída más pronunciada aparece en Estado de Derecho, cuya puntuación pasa de 0.498 a 0.480. Sin embargo, International IDEA pide no interpretar automáticamente ese resultado como un deterioro generalizado. “No vemos un deterioro generalizado del Estado de Derecho en Panamá, sino más bien una situación de estancamiento”, respondió la organización ante una consulta sobre los resultados del índice. La explicación está en el comportamiento de los factores que componen esta dimensión. Según IDEA, la ausencia de corrupción, la independencia judicial y la integridad y seguridad personal registran leves mejoras. Al mismo tiempo, existe un declive también leve en la aplicación predecible de la ley. Ese último elemento, señala la organización, “podría ser un indicio de las dificultades en las capacidades del Estado para aplicar las reglas de manera efectiva y consistente”.

Ocho puestos menos, pero no ocho pasos atrás

El descenso de Panamá en el ranking puede llevar a una primera lectura equivocada. La posición pasa del lugar 71 al 79, pero el puntaje no registra una caída de la misma magnitud. International IDEA explica que un país puede perder posiciones aunque su propia puntuación cambie poco, si otros Estados avanzan a un ritmo mayor. “Panamá puede perder posiciones incluso si su propio puntaje cambia muy poco, porque otros países están avanzando más rápido en el área”, señala la organización. Por eso, IDEA considera más apropiado hablar de una “pérdida de dinamismo” que de un retroceso generalizado. Los datos históricos respaldan esa lectura. Panamá registró también un puntaje de 0.48 en Estado de Derecho en 2024, mientras que en 2023 alcanzó 0.47. El mejor resultado del país en esta dimensión desde 1975 fue de 0.52, registrado en 2012. “Panamá continúa teniendo un desempeño comparativamente mejor que buena parte de la región y el mundo en general, pero no está mejorando al mismo ritmo que otros países”, explica IDEA. El desafío, según la organización, está en “fortalecer la certeza jurídica, la aplicación homogénea de las normas y la capacidad del Estado para hacer cumplir sus decisiones de manera consistente”. El segundo descenso importante de Panamá aparece en Participación. El país obtiene una puntuación de 0.601 y ocupa el puesto 68, frente al lugar 62 de la medición anterior. La categoría presenta una particularidad dentro del panorama global. El informe la identifica como una de las dimensiones más estables de la democracia. Aun así, 13 países registraron retrocesos frente a solo tres que avanzaron. Panamá no figura entre los casos de retroceso drástico señalados por el informe, pero su pérdida de seis posiciones refleja nuevamente el comportamiento comparativo del índice. El resultado contrasta con el desempeño de las Américas, región que International IDEA identifica como un espacio donde la sociedad civil y la participación ciudadana presentan niveles relativamente fuertes. En Representación, Panamá conserva una posición más favorable. El país ocupa el puesto 36, con una puntuación de 0.759, dentro del rango medio-alto. La posición permanece prácticamente estable respecto a la medición anterior. La dimensión adquiere relevancia porque el GSoD 2026 identifica los retrocesos en Elecciones Creíbles y Parlamento Efectivo entre los declives democráticos más amplios registrados a nivel global. Panamá no aparece, sin embargo, entre los países que registraron avances en esas áreas. La fotografía que ofrece el índice es, por tanto, desigual: el país conserva una posición relativamente favorable en Representación, pero no consigue avances suficientes para modificar sustancialmente su ubicación. La categoría de Derechos tampoco registra un cambio significativo en el ranking. Panamá obtiene 0.563 puntos y ocupa el puesto 62. Aunque la puntuación aumenta ligeramente frente a la medición anterior, la posición se mantiene. El país no figura entre los Estados identificados por el informe con avances en Libertad de Expresión o Libertad de Prensa. Esto coloca a Panamá en una situación de estabilidad en esta dimensión, sin un avance suficiente para modificar su posición dentro de la clasificación internacional.

Panamá retrocede en democracia Cayó 8 puestos en Estado de Derecho y 6 en Participación entre 2024 y 2025, según los informes GSoD 2025 y 2026. ¿Qué cambió entre 2024 y 2025? Gris = sin cambio · Rojo = empeoró Representación Empeoró Sin cambio Mejoró Derechos Empeoró Sin cambio Mejoró Participación Empeoró Sin cambio Mejoró Estado de Derecho Empeoró Sin cambio Mejoró Elaboración propia comparando los informes GSoD 2025 y 2026 de International IDEA Puntuaciones 2024 vs. 2025 Rojo = empeoró en 2025 2024 2025 Representación 2024: 0.757 2025: 0.759 Derechos 2024: 0.559 2025: 0.563 Estado de Derecho 2024: 0.498 2025: 0.480 Participación 2024: 0.603 2025: 0.601 Elaboración propia comparando los informes GSoD 2025 y 2026 de International IDEA Cambio en Ranking Global Posiciones ganadas o perdidas -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Representación 0 Derechos 0 Participación -6 Est. Derecho -8 Elaboración propia comparando los informes GSoD 2025 y 2026 de International IDEA Evolución 2024 → 2025 Cambio en puntuaciones Representación 2024: 0.757 · 2025: 0.759 · Cambio: +0.002 Derechos 2024: 0.559 · 2025: 0.563 · Cambio: +0.004 Estado de Derecho 2024: 0.498 · 2025: 0.480 · Cambio: -0.018 Participación 2024: 0.603 · 2025: 0.601 · Cambio: -0.002 Elaboración propia comparando los informes GSoD 2025 y 2026 de International IDEA ```

La presión de Estados Unidos

El GSoD 2026 también incluye a Panamá dentro del análisis de las acciones de Estados Unidos durante la actual gestión del presidente Donald Trump.

International IDEA explica que el informe dedica un espacio a las acciones de la administración estadounidense y señala que esta “ha utilizado directamente su poder económico y militar para ejercer presión sobre otros países”. Entre los ejemplos incluidos por el informe aparece su “expresión de interés de adquirir territorio en Panamá”. IDEA vincula esas acciones con lo que denomina la “Doctrina Donroe”, que, según el informe, contempla el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental. La organización, sin embargo, no establece en su respuesta un impacto automático de esas declaraciones sobre la calidad democrática panameña. Su evaluación depende de la respuesta institucional del país. “El impacto en Panamá dependerá de la respuesta a estas circunstancias”, respondió IDEA. La organización vuelve a colocar en este punto el vínculo entre institucionalidad democrática y capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo.

Panamá en el contexto regional Panamá está por debajo del promedio de las Américas en Estado de Derecho, Derechos y Participación, según los informes GSoD 2025 y 2026. Estado de Derecho en las Américas Panamá en rojo · 2025 Chile 0.742 Costa Rica 0.717 Canadá 0.710 Uruguay 0.691 EE.UU. 0.609 Brasil 0.561 Argentina 0.486 Panamá 0.480 México 0.370 Nicaragua 0.122 Venezuela 0.041 Elaboración propia comparando los informes GSoD 2025 y 2026 de International IDEA Representación en las Américas Panamá en rojo · 2025 Costa Rica 0.884 Chile 0.863 Uruguay 0.828 Canadá 0.800 Panamá 0.759 Argentina 0.744 Brasil 0.741 EE.UU. 0.696 México 0.550 Nicaragua 0.253 Venezuela 0.225 Elaboración propia comparando los informes GSoD 2025 y 2026 de International IDEA Participación en las Américas Panamá en rojo · 2025 Uruguay 0.907 Brasil 0.804 Costa Rica 0.792 EE.UU. 0.765 Canadá 0.708 Chile 0.677 Argentina 0.626 Panamá 0.601 México 0.451 Venezuela 0.246 Nicaragua 0.194 Elaboración propia comparando los informes GSoD 2025 y 2026 de International IDEA Derechos en las Américas Panamá en rojo · 2025 Costa Rica 0.792 Canadá 0.740 Uruguay 0.739 Chile 0.707 EE.UU. 0.633 Brasil 0.600 Argentina 0.586 Panamá 0.563 México 0.407 Venezuela 0.202 Nicaragua 0.145 Elaboración propia comparando los informes GSoD 2025 y 2026 de International IDEA

El trabajo de IDEA en Panamá