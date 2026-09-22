La ONU afronta una semana crítica con guerras, IA y tensión entre las potencias

Hoy comienza una semana geopolítica de alto voltaje, con casi 130 jefes de Estado y de Gobierno que asistirán presencialmente a la octogésima primera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York (Estados Unidos). Esta semana de alto nivel —en la que desfilarán por la tribuna del salón de la Asamblea General mandatarios como José Raúl Mulino (Panamá), Donald Trump (Estados Unidos), Delcy Rodríguez (Venezuela) y Benjamín Netanyahu (Israel)— coincide con un momento crítico en la historia de la ONU, ya que se pone en cuestión su capacidad de resolver los grandes conflictos que ahora dominan el mapa: el de Irán y Ucrania, por citar dos ejemplos. A esto se añaden los recortes de financiación por parte de la administración Trump —Estados Unidos es el principal donante— y el esfuerzo del organismo por simplificar sus operaciones tras el hachazo a sus finanzas. Además, la Inteligencia Artificial (IA) y los recientes debates sobre su regulación también planean sobre esta cita, tal como lo reconoció el secretario general del organismo, el saliente António Guterres. “Sería difícil imaginar un escenario tan amenazante como el que enfrentamos en este momento”, reconoció Guterres, quien deja el liderazgo de la ONU tras casi una década al frente. Se prevé que su discurso no solo se centre en la IA y el cambio climático, sino también en la profundización intolerable de las desigualdades. Unos retos que, según Guterres, ameritan más que nunca la cooperación internacional que una plataforma como la ONU puede propiciar. Por ello, el lema del cónclave de este año no es baladí: ‘Restaurar la confianza, gestionar las transformaciones: unas Naciones Unidas que cumplan para todos’. Las quinielas prevén que su sucesora sea la economista costarricense Rebeca Grynspan, quien cuenta con credenciales multilaterales al haber fungido como secretaria general adjunta de la ONU durante la gestión de Ban Ki-moon (2010-2014), así como haber sido la Secretaria General Iberoamericana (2014-2021). En la actualidad, es la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Sin embargo, algunos diplomáticos señalaron al diario The New York Times que no hay un favorito claro para la contienda, ya que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha alcanzado un consenso al respecto.

Los discursos que serán observados con lupa

Entre los discursos que se esperan con expectación en la plenaria de la Asamblea General de la ONU están los de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se reunirá con el mandatario estadounidense Donald Trump. El encuentro, que fue confirmado por el corresponsal del diario español ABC en Estados Unidos, David Alandete, se llevará a cabo en el formato conocido como ‘pull aside’, tal como se denomina a las conversaciones breves entre dirigentes políticos que coinciden en un mismo evento internacional. Al arribar ayer a Nueva York (Estados Unidos), aseguró en X: ‘con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones’. Al ser consultada por los periodistas sobre si visitará al depuesto líder Nicolás Maduro en la cárcel, Rodríguez prefirió no emitir ningún comentario al respecto. Otro pronunciamiento que se espera es el del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien podría asistir junto con el resto de la delegación del país persa, ya que Trump decidió no revocarle el visado, tal como sí lo hizo con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien intervendrá en la Asamblea de la ONU mediante videoconferencia. Con el conflicto con Estados Unidos aún candente y el estrecho de Ormuz cerrado, se mirarán con lupa los posibles movimientos diplomáticos que se puedan realizar para buscar la pronta resolución de un conflicto que sería perjudicial para Trump de cara a los comicios de medio mandato de noviembre. En cambio, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instará una vez más a que no se olvide a su país, que se encuentra sumido en una guerra con Rusia. Mientras que, por otro lado, se tiene previsto que el primer ministro Benjamín Netanyahu tome el podio para defender a su país ante los cuestionamientos debido al actuar de su Ejército en países como Líbano y territorios como la Franja de Gaza.

La agenda de Mulino en Nueva York