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Banco Multiva refuerza su capital con una emisión internacional de 300 millones de dólares

Banco Multiva de su sucursal Masaryk en Ciudad de México.
Banco Multiva de su sucursal Masaryk en Ciudad de México. Multiva | EFE
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EFE Comunica
  • 06/08/2026 17:26
Tras captar 300 millones de dólares en la banca global, Banco Multiva expandirá sus financiamientos a proyectos alineados con el Plan México

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Banco Multiva realizó una emisión internacional de capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 1, AT1) por trescientos millones de dólares, una operación que busca fortalecer su estructura de capital, ampliar su capacidad de crecimiento y confirma la confianza de inversionistas internacionales en su estrategia de largo plazo.

La emisión se concretó el pasado 3 de agosto, cuando quedó definida la tasa de colocación, y será liquidada el próximo lunes 10 de agosto.

Para Banco Multiva esta operación es un hito institucional, al ser la primera de carácter internacional, lo que refleja el reconocimiento del mercado global a su modelo de banca especializada en sectores como la infraestructura, el gobierno y la energía.

La directora general de Banco Multiva, Tamara Caballero, describió -en entrevista con EFE- la relevancia de esta operación para la organización. “Es un paso clave porque fortalece nuestro capital y, por lo tanto, nuestra capacidad para poder otorgar más financiamientos. Esto nos abre la puerta en los mercados globales para poder soportar el crecimiento de nuestra cartera”, expresó.

Tamara Caballero Velasco, directora ejecutiva del Banco Multiva.
Tamara Caballero Velasco, directora ejecutiva del Banco Multiva. Multiva | EFE
Detalles de la operación

Caballero explicó que desde hace aproximadamente un año han buscado más alternativas para diversificar sus fuentes de capital.

“Las opciones en México para este tipo de herramientas están muy acotadas y es por eso que terminamos saliendo a los mercados globales. Los banqueros que nos acompañaron en esta operación nos analizaron y pensaron que teníamos una gran oportunidad para poder vender nuestro modelo internacionalmente”, manifestó.

De acuerdo con la directiva, los recursos obtenidos se destinarán al financiamiento de proyectos en sectores como el de la infraestructura (aeropuertos, puertos, carreteras, trenes) y el agua, además del energético, donde el banco ya cuenta con una cartera estratégica de alrededor de 70.000 millones de pesos mexicanos (cerca de 4.059 millones de dólares), distribuida en 68 proyectos.

En la operación participaron, como coordinadores globales y colocadores, el banco multinacional de origen británico Barclays, el grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs y la multinacional de servicios financieros Jefferies.

Por su parte, el bufete internacional de abogados White & Case LLP, a través de White & Case S. C.; la firma mexicana de abogados Robles Miaja S. C. y la firma multinacional Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuaron como asesores legales de la transacción.

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