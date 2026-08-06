Banco Multiva refuerza su capital con una emisión internacional de 300 millones de dólares

Banco Multiva realizó una emisión internacional de capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 1, AT1) por trescientos millones de dólares, una operación que busca fortalecer su estructura de capital, ampliar su capacidad de crecimiento y confirma la confianza de inversionistas internacionales en su estrategia de largo plazo.

La emisión se concretó el pasado 3 de agosto, cuando quedó definida la tasa de colocación, y será liquidada el próximo lunes 10 de agosto.

Para Banco Multiva esta operación es un hito institucional, al ser la primera de carácter internacional, lo que refleja el reconocimiento del mercado global a su modelo de banca especializada en sectores como la infraestructura, el gobierno y la energía.

La directora general de Banco Multiva, Tamara Caballero, describió -en entrevista con EFE- la relevancia de esta operación para la organización. “Es un paso clave porque fortalece nuestro capital y, por lo tanto, nuestra capacidad para poder otorgar más financiamientos. Esto nos abre la puerta en los mercados globales para poder soportar el crecimiento de nuestra cartera”, expresó.